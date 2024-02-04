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Главные события недели: какие будут последствия

Мы все-таки дождались позитивного решения от ЕС, который согласовал пакет помощи Украине в размере 50 млрд евро

сегодня, 14:00
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Кравцев Сергей
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На этой неделе Украина простилась с первым месяцем года – и шагнула во второй. Шагнула с надеждами, что ситуация на фронте будет складываться для нас лучше, чем в последние месяцы, когда россияне усилили давление, а ВСУ из-за нехватки сил и средств вынуждены уходить в оборону. С надеждами, что на внешней арене нам удастся добиться ряда позитивных для себя решений со стороны партнеровШагнула под слухи об отставке главкома Залужногопод попытки наладить диалог со Словакией и Венгриейпод обсуждение нового варианта законопроекта о мобилизацииЭксперты традиционно поделились с порталом "Комментарии" наиболее значимыми, с их точки зрения, событиями уходящей недели (с 29 января по 4 февраля).

Главные события недели: какие будут последствия

ЕС согласовал пакет помощи Украине в размере 50 млрд евро

Важным событием есть поддержка ЕС выделения Украине 50 млрд евро

Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк наиболее важным событием уходящей недели называет поддержку Евросоюзом выделения Украине 50 млрд евро на четыре годаЭто, акцентирует он, значительно улучшает наше макрофинансовое положение.

"Вторая значимая новость пришла из США, где Сенат (и республиканцы, и демократы), похоже, вышел на соглашение о пакетном голосовании помощи Израилю, Украине (нам – на 61 млрд долл) и Тайваню, а также финансирования безопасности границы с Мексикой. Голосование в Сенате должно состояться на будущей неделе", – отмечает Ярослав Железняк.

Кроме того, отмечает он, следует обратить внимание на публикацию послами G7 приоритетов на этот год. В формуле "деньги в обмен на реформы" четко прописана необходимость качественного реформирования в течение 2024-го Бюро экономической безопасности (БЭБ), таможни, налоговой и ряда других институций, подчеркивает нардеп.

В центре внимания были две топ-новости недели

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко отмечает два главных, по его мнению, события недели.

"Наиболее сенсационное и резонансное – это событие, которое не состоялось – "отставка" главкома ЗалужногоЭто топ-новость недели, – уверен эксперт. – Прямых последствий это не имеет, так как событие не состоялось, но оно стало индикатором сохранения, а возможно и обострения серьезных проблем в личных и профессионально-функциональных отношениях между президентом Зеленским и командующим ВСУ – Залужным".

Владимир Фесенко прогнозирует, что, скорее всего, через какое-то время отставка Залужного все-таки состоится.

"Она может спровоцировать определенные политические риски для президента Зеленского (некоторое снижение его рейтингов, возможное усиление внутриполитической турбулентности). Главным последствием возможной отставки Залужного может стать его уход в политическую сферу и формирование вокруг него альтернативного центра политического влияния", – подчеркивает политолог.

По его мнению, самое важное событие недели для Украины – решение Европейского совета (саммита лидеров стран ЕСо выделении 50 млрд евро для Украины на последующие четыре года, начиная с 2024-го.

"Это подтверждает сохранение стратегической долговременной поддержки Украины со стороны ЕС, в широком смысле со стороны Запада. И хотя бы частично обеспечивает экономическую устойчивость Украины в противостоянии российской агрессии на среднесрочную перспективу", – констатирует Владимир Фесенко.

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