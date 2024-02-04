Главные события недели: какие будут последствия

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Кравцев Сергей
На этой неделе Украина простилась с первым месяцем года – и шагнула во второй. Шагнула с надеждами, что ситуация на фронте будет складываться для нас лучше, чем в последние месяцы, когда россияне усилили давление, а ВСУ из-за нехватки сил и средств вынуждены уходить в оборону. С надеждами, что на внешней арене нам удастся добиться ряда позитивных для себя решений со стороны партнеров. Шагнула под слухи об отставке главкома Залужного, под попытки наладить диалог со Словакией и Венгрией, под обсуждение нового варианта законопроекта о мобилизации. Эксперты традиционно поделились с порталом "Комментарии" наиболее значимыми, с их точки зрения, событиями уходящей недели (с 29 января по 4 февраля).
ЕС согласовал пакет помощи Украине в размере 50 млрд евро
Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк наиболее важным событием уходящей недели называет поддержку Евросоюзом выделения Украине 50 млрд евро на четыре года. Это, акцентирует он, значительно улучшает наше макрофинансовое положение.
Кроме того, отмечает он, следует обратить внимание на публикацию послами G7 приоритетов на этот год. В формуле "деньги в обмен на реформы" четко прописана необходимость качественного реформирования в течение 2024-го Бюро экономической безопасности (БЭБ), таможни, налоговой и ряда других институций, подчеркивает нардеп.
Политолог, политический консультант Владимир Фесенко отмечает два главных, по его мнению, события недели.
Владимир Фесенко прогнозирует, что, скорее всего, через какое-то время отставка Залужного все-таки состоится.
По его мнению, самое важное событие недели для Украины – решение Европейского совета (саммита лидеров стран ЕС) о выделении 50 млрд евро для Украины на последующие четыре года, начиная с 2024-го.
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