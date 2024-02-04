Главные события недели: какие будут последствия

На этой неделе Украина простилась с первым месяцем года – и шагнула во второй. Шагнула с надеждами, что ситуация на фронте будет складываться для нас лучше, чем в последние месяцы, когда россияне усилили давление, а ВСУ из-за нехватки сил и средств вынуждены уходить в оборону. С надеждами, что на внешней арене нам удастся добиться ряда позитивных для себя решений со стороны партнеров. Шагнула под слухи об отставке главкома Залужного, под попытки наладить диалог со Словакией и Венгрией, под обсуждение нового варианта законопроекта о мобилизации. Эксперты традиционно поделились с порталом "Комментарии" наиболее значимыми, с их точки зрения, событиями уходящей недели (с 29 января по 4 февраля).

ЕС согласовал пакет помощи Украине в размере 50 млрд евро

Важным событием есть поддержка ЕС выделения Украине 50 млрд евро

Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк наиболее важным событием уходящей недели называет поддержку Евросоюзом выделения Украине 50 млрд евро на четыре года. Это, акцентирует он, значительно улучшает наше макрофинансовое положение.

помощи Израилю, Украине (нам – на 61 млрд долл) и Тайваню, а также финансирования безопасности границы с Мексикой. Голосование в Сенате должно состояться на будущей неделе", – отмечает Ярослав Железняк. "Вторая значимая новость пришла из США, где Сенат (и республиканцы, и демократы), похоже, вышел на соглашение о пакетном голосовании

Кроме того, отмечает он, следует обратить внимание на публикацию послами G7 приоритетов на этот год. В формуле "деньги в обмен на реформы" четко прописана необходимость качественного реформирования в течение 2024-го Бюро экономической безопасности (БЭБ), таможни, налоговой и ряда других институций, подчеркивает нардеп.

В центре внимания были две топ-новости недели

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко отмечает два главных, по его мнению, события недели.

Это топ-новость недели, – уверен эксперт. – Прямых последствий это не имеет, так как событие не состоялось, но оно стало индикатором сохранения, а возможно и обострения серьезных проблем в личных и профессионально-функциональных отношениях между президентом Зеленским и командующим ВСУ – Залужным". "Наиболее сенсационное и резонансное – это событие, которое не состоялось – "отставка" главкома Залужного

Владимир Фесенко прогнозирует, что, скорее всего, через какое-то время отставка Залужного все-таки состоится.

может стать его уход в политическую сферу и формирование вокруг него альтернативного центра политического влияния", – подчеркивает политолог. "Она может спровоцировать определенные политические риски для президента Зеленского (некоторое снижение его рейтингов, возможное усиление внутриполитической турбулентности). Главным последствием возможной отставки Залужного

По его мнению, самое важное событие недели для Украины – решение Европейского совета (саммита лидеров стран ЕС) о выделении 50 млрд евро для Украины на последующие четыре года, начиная с 2024-го.

"Это подтверждает сохранение стратегической долговременной поддержки Украины со стороны ЕС, в широком смысле со стороны Запада. И хотя бы частично обеспечивает экономическую устойчивость Украины в противостоянии российской агрессии на среднесрочную перспективу", – констатирует Владимир Фесенко.

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