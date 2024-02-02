Почему февраль критически важный месяц для Украины: какие ожидания от решений союзников

Февраль начался для Украины с приятных новостей от ЕС, принявшего решение о выделении нам в течение четырех лет 50 млрд евро. К сожалению, пробуксовка и этого решения (которого могло быть принято еще в середине декабря), и помощи со стороны США (из-за игр трампистского крыла республиканцев), уже привели к тому, что на фронте украинские воины испытывают дефицит боеприпасов. Тогда как российская оккупационная армия продолжает активные наступательные действия. На Западе, вроде бы, понимают важность поддержки Украины, ведь в случае нашего поражения – и Россия пойдет дальше, и прочие диктаторские режимы начнут новые агрессии. Но от понимания до действий – долгий путь. А нам поддержка нужна здесь и сейчас. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" ожиданиями от февраля в ракурсе российско-украинской войны и всего, что происходит вокруг нее.

Поддержка Украины. Фото: из открытых источников

В феврале будут проходить переговоры Украины с союзниками

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов отмечает, что в феврале будут проходить активные переговоры украинского руководства и союзников по построению новой военной стратегии и системы долгосрочной военной поддержки Украины.

будет согласовано на сессии Европарламента в конце февраля. И в марте мы ожидаем транш первого квартала. Но следующая задача – это согласование объемов и механизмов военной помощи от ЕС. В рамках European Peace Fund Украина предлагает создать отдельный инструмент для финансирования военных потребностей украинской армии. Общий объем финансирования может составить до 21 миллиарда евро Украина в течение двух лет войны получает военную помощь через этот фонд, но сейчас идут переговоры об увеличении сумм и упрощении процедур", – поясняет эксперт. "Важное решение Совета ЕС по поводу одобрения финансового инструмента Ukraine Facility

Он также акцентирует, что Украина готовится к участию в Вашингтонском саммите НАТО в июле 2024 года, ведь именно членство в Альянсе рассматривается как наиболее прочная гарантия безопасности.

Для их преодоления создана рабочая группа по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции, которую возглавили глава Офиса президента Ермак и экс-генсек НАТО – Расмуссен. В группу вошли известные и влиятельные мировые политики, в том числе Джонсон, Грибаускайте, Квасневский. Прошлый совместный проект Ермака и Расмуссена показал успешные результаты. Созданный ими Киевский договор безопасности был потом реализован в виде декларации G7 о гарантиях поддержки Украины и в пакете двусторонних межгосударственных договоров. Новые задачи – получение приглашения в НАТО, а также выстраивание долгосрочной системы безопасности", – подчеркивает Игорь Попов. "Украинское правительство (прежде всего – Минобороны) работает над выполнением адаптированной ежегодной национальной программы, чтобы предоставить успешный отчет на саммите. Но главные препятствия для решения о получении приглашения в НАТО – всё-таки политические

В феврале, продолжает он, ожидается рассмотрение вопроса финансирования Украины в американском Конгрессе. Положительное решение позволит продолжить закупки и поставки вооружений и боеприпасов.

"А 16-18 февраля в Мюнхене состоится ежегодная конференция по вопросам безопасности. И, конечно, тема войны в Украине будет одной из основных. На полях конференции будут продолжены консультации по поводу мирного урегулирования, подготовки Глобального саммита формулы мира и гарантий послевоенной безопасности", – заключает Игорь Попов.

Февраль будет интересным и непростым

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан поделился таким комментарием:

Эта поддержка предоставляется при условии, что мы будем соблюдать нормы прав человека, демократические нормы в целом. Проводить реальные реформы. По этим позициям украинское руководство в последнее время получало критику со стороны международных партнеров, а также внутри страны. И подвязка столь ощутимой поддержки под столь необходимые нам преобразования – это даже хорошо". "Февраль выглядел и выглядит для Украины критически важным месяцем. Мы вошли в него, так и не имея новых пакетов помощи со стороны ЕС и США. К счастью, в первый же день нового месяца Евросоюз проголосовал выделение нам 50 млрд евро

Из позитива эксперт отмечает и то, что мы вошли в февраль, имея двухсторонние договоренности с рядом европейских стран о выделении Украине в течение этого года военной поддержки на 21 млрд евро. И это – вне тех 50 млрд евро, которые мы получим в течение четырех лет.

И всё же, есть надежда, что если не на следующей неделе, то в целом в течение февраля данный вопрос сдвинется с мертвой точки, – считает Вадим Трюхан. – И Украина получит гарантированные более 60 млрд долларов". "К сожалению, есть и негативные моменты. Так, ситуация с помощью от Штатов всё еще туманна. Да, прозвучало заявление лидер демократического большинства в Сенате – Чака Шумера – что голосование по соответствующему законопроекту (поддержка Украины, Израиля и Тайваня, а также ужесточение миграционного законодательства) возможно на следующей неделе. Но до сих пор не ясно, пройдет ли даже одобренный Сенатом документ Палату представителей, спикер которой (Майкл Джонсон) выглядит как трамповская марионетка

Кроме того, акцентирует эксперт, имеем до сих пор неясную ситуацию с то ли увольнением, то ли не увольнением главкома Залужного. И всё, происходящее вокруг этого, точно не играет нам руку, уверен собеседник "Комментариев".

"Если Зеленский пойдет на увольнение Залужного, дав пощечину украинскому обществу (подавляющее большинство которого выступает в поддержку главкома), пойдя на обострение с нашими ключевыми партнерами (которые также выступают на стороне Залужного), внутриполитическая ситуация может обостриться. Даже несмотря на войну. Люди могут не стерпеть. Если же президента осознает пагубность подобного шага, ситуация стабилизируется. По крайней мере, до очередных странных идей в окружении Зеленского", – подчеркивает Вадим Трюхан.

Он считает, что сам факт того, что есть попытки уволить Залужного, подтверждают – на Банковой задумываются о проведении выборов.

"Неспроста разыгрывается эта очень некрасивая политическая комбинация. Банковая хочет расчистить политическое поле для победного, как там считают, прохождения Зеленского на второй срок. Не понимая, что вытеснение Залужного в сектор оппозиции это фактически похороны политического будущего Зеленского. Ведь если у Залужного будут политически развязаны руки, если он станет самостоятельным игроком — он выиграет выборы. Кто бы в них не брал участие, кроме него", – прогнозирует эксперт.

Так что, резюмирует он, февраль будет интересным и непростым.

"Россияне тешат себе надеждами на новые наступательные действия, – подчеркивает Вадим Трюхан. – Мы же надеемся на то, что враг выдохнется – и мы сами начнем контратаковать. О чем, кстати, говорил в недавнем интервью руководитель ГУР МО Буданов".

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