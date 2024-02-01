

















По словам военного эксперта, офицера резерва ВСУ Андрея Крамарова, у военных ВСУ на линии фронта складывается критическая ситуация с отсутствием боеприпасов: в режиме экономии имеющихся запасов может хватить на месяц-полтора.

Нехватка боеприпасов в ВСУ (фото из открытых источников)

Военный говорит, что те, кто непосредственно говорит с находящимися на линии фронта защитниками, знают об этой критической проблеме. В частности, речь идет о боеприпасах всех типов западных образцов вооружения, информирует Radio NV .

"Причем здесь не нужно говорить лишь о 15-мм артиллерийском снаряде. Есть и вопросы с 5,56×45 мм – просто с обычным боеприпасом для штурмовой винтовки, вроде М4", – утверждает эксперт.

Офицер добавляет, что войска сталкиваются с проблемами дефицита снарядов для БМП, танков, пулеметов, артиллерийских установок и ракетных систем залпового огня. Как продолжает Андрей Крамаров, "это все в куче сейчас, к сожалению, уже достигает своей критической массы".

"Мы пытаемся преодолеть, конечно, этот период, возникший прежде всего из-за внутриполитических проблем в США. Поскольку в 2022-23 годах они были, все же, следует это признавать, основным поставщиком боеприпасов всех типов", — продолжил офицер.

Еще эксперт отметил, что в последние месяцы увеличивают собственное производство в Германии. Но в масштабах украинской войны "этого совершенно недостаточно".

"И, как результат, мы сейчас получили довольно тяжелую ситуацию. Причем и во временных рамках: боеприпасов, откровенно, нам может хватить в очень, чрезвычайно экономном режиме на месяц-полтора", — завершил Крамаров.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в этеране АТО поздравил уклонян, потому что законопроект о мобилизации написан под них.