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Главные ожидания от марта: что может изменить дальнейшую ситуацию в Украине

Именно в марте Украина ожидает такое долгожданное для себя решение Конгресса США о помощи

сегодня, 12:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украина вошла в очередную военную весну. Путинские выступления последнего времени демонстрируют, что Россия намерена продолжать войну, лишь имитируя заинтересованность в переговорахОна проводит наступление по всей линии фронтапользуясь тем, что ВСУ критически не хватает боеприпасов, да и собственно живой силы, в США стараниями трампистов продолжает блокироваться пакет новой помощи нашей странеа Европа слишком медленно перезапускает собственный ВПК и прозревает в отношении РФ. Чего нам ожидать от первого месяцы весны-2024? Эксперты рассказали об этом порталу "Комментарии".

Главные ожидания от марта: что может изменить дальнейшую ситуацию в Украине

Прогноз на март для Украины. Фото: из открытых источников

Ситуация на фронте будет примерно такой же, как и в феврале

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко рассуждает так:

"Ситуация на фронте будет развиваться примерно так же, как и в феврале. Во внутренней политике я пока не вижу предпосылок для каких-то радикальных и сенсационных решений, хотя у нас всегда могут быть какие-то сюрпризы. Могут быть кадровые решения по отдельным членам правительства".

По мнению эксперта, самое значимое для нас, что может случиться в марте – это решение Конгресса США о помощи для Украины.

"Но вероятность такого решения, к сожалению, далеко не абсолютна, хотя и выше, чем в феврале, – отмечает Владимир Фесенко. – С высокой вероятностью, это решение будет принято несколько в иной форме, чем предложили Сенат и Байден".

Стоит ожидать турбулентность внутри Украины, как и попытки раскачать ситуацию

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко уверен, что нас ожидает достаточно сложный период. Причем, не только март, но и всю весны.

"Российские войска атакуютВСУ обороняются, предпринимая изредка контрударыНо в целом инициатива сейчас на стороне противника. Мы вынужденно ушли в стратегическую оборону. Готовясь при этом к собственным наступательным действиям, когда для этого будут необходимые ресурсы и прочие условия", – поясняет эксперт.

Ситуация, продолжает он, безусловно, осложнена снижением поставок в Украине боеприпасов со стороны зарубежных партнеров.

"Надеемся, что в США примут, наконец, законопроект, в котором заложено 60 млрд долларов на поддержку нашей страны. К сожалению, недавняя встреча президента Байдена с конгрессменами пока результатов не принеслаПри этом европейские партнеры наращивают поддержку Украины, в том числе активизировались и в вопросе предоставления нам боеприпасов", – отмечает Игорь Петренко.

Он акцентирует, что Украина делает всё возможное для увеличения производства боеприпасов на своей территории. Мощности растут, но пока этого мало для потребностей фронта. К тому же враг продолжает ракетно-дроновые удары, что осложняет внутреннее производство.

"Если говорить о внутренней политике, нас тоже ожидает сложная весна. Уже известно, что РФ запустила ИПСО касательно легитимности президента Зеленского (срок полномочий истекает 20 мая, но военное положение диктует свои условия). О том, что Украина якобы не способна обороняться, что всё тут разваливается. К сожалению, некоторые представители оппозиционных партий подхватываю эти кремлевские нарративы. Но подавляющее число украинцев, равно как наших западных партнеров, не ведутся на это ИПСО. Вопрос легитимности президента четко прописан в ст. 108 Конституции. Она гласит, что глава государства выполняет свои обязанности до инаугурации преемника. А выборы у нас по понятным причинам сейчас проводить нельзя. Так что принцип непрерывности власти — в действии. Но турбулентность будет, как и попытки раскачать ситуацию, – предупреждает эксперт. – Впрочем, я уверен, что украинское общество имеет иммунитет к подобным вражеским проявлениям и действиям".

Перевыборы Путина могут стать отправной точкой для витка эскалации со стороны РФ

Кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев поделился таким мнением:

"Понятно, что март будет непростым месяцем, учитывая те предпосылки, что имеемНет сомнений, что экономика страны требует более системного перехода на военные рельсы. Нам следует активно разворачивать производство оружия, боеприпасов, беспилотников. Всего, что необходимого для фронта. Мы видим определенные подвижки в этом направлении. Но нужно больше и лучше".

Речь, уточняет эксперт, не только о промышленности, но и о финансовом секторе, который должен дать больше доступа к кредитам под невысокий процент, чтобы соответствующие компании могли быстро и качественно масштабировать и развивать производство.

"Логистическая блокада со стороны Польши сильно бьет по нам. Тут важно искать выход", – уверен Андрей Рязанцев. 

Он также предупреждает, что перевыборы Путина в стране-агрессоре могут стать отправной точкой для витка эскалации со стороны РФ. И к этому также надо быть готовыми.

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Источник: https://comments.ua/
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