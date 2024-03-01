Главные ожидания от марта: что может изменить дальнейшую ситуацию в Украине

Украина вошла в очередную военную весну. Путинские выступления последнего времени демонстрируют, что Россия намерена продолжать войну, лишь имитируя заинтересованность в переговорах. Она проводит наступление по всей линии фронта, пользуясь тем, что ВСУ критически не хватает боеприпасов, да и собственно живой силы, в США стараниями трампистов продолжает блокироваться пакет новой помощи нашей стране, а Европа слишком медленно перезапускает собственный ВПК и прозревает в отношении РФ. Чего нам ожидать от первого месяцы весны-2024? Эксперты рассказали об этом порталу "Комментарии".

Прогноз на март для Украины. Фото: из открытых источников

Ситуация на фронте будет примерно такой же, как и в феврале

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко рассуждает так:

"Ситуация на фронте будет развиваться примерно так же, как и в феврале. Во внутренней политике я пока не вижу предпосылок для каких-то радикальных и сенсационных решений, хотя у нас всегда могут быть какие-то сюрпризы. Могут быть кадровые решения по отдельным членам правительства".

По мнению эксперта, самое значимое для нас, что может случиться в марте – это решение Конгресса США о помощи для Украины.

"Но вероятность такого решения, к сожалению, далеко не абсолютна, хотя и выше, чем в феврале, – отмечает Владимир Фесенко. – С высокой вероятностью, это решение будет принято несколько в иной форме, чем предложили Сенат и Байден ".

Стоит ожидать турбулентность внутри Украины, как и попытки раскачать ситуацию

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко уверен, что нас ожидает достаточно сложный период. Причем, не только март, но и всю весны.

ВСУ обороняются, предпринимая изредка контрудары Но в целом инициатива сейчас на стороне противника. Мы вынужденно ушли в стратегическую оборону. Готовясь при этом к собственным наступательным действиям, когда для этого будут необходимые ресурсы и прочие условия", – поясняет эксперт. "Российские войска атакуют

Ситуация, продолжает он, безусловно, осложнена снижением поставок в Украине боеприпасов со стороны зарубежных партнеров.

При этом европейские партнеры наращивают поддержку Украины, в том числе активизировались и в вопросе предоставления нам боеприпасов", – отмечает Игорь Петренко. "Надеемся, что в США примут, наконец, законопроект, в котором заложено 60 млрд долларов на поддержку нашей страны. К сожалению, недавняя встреча президента Байдена с конгрессменами пока результатов не принесла

Он акцентирует, что Украина делает всё возможное для увеличения производства боеприпасов на своей территории. Мощности растут, но пока этого мало для потребностей фронта. К тому же враг продолжает ракетно-дроновые удары, что осложняет внутреннее производство.

касательно легитимности президента Зеленского (срок полномочий истекает 20 мая, но военное положение диктует свои условия). О том, что Украина якобы не способна обороняться, что всё тут разваливается. К сожалению, некоторые представители оппозиционных партий подхватываю эти кремлевские нарративы. Но подавляющее число украинцев, равно как наших западных партнеров, не ведутся на это ИПСО. Вопрос легитимности президента четко прописан в ст. 108 Конституции. Она гласит, что глава государства выполняет свои обязанности до инаугурации преемника. А выборы у нас по понятным причинам сейчас проводить нельзя. Так что принцип непрерывности власти — в действии. Но турбулентность будет, как и попытки раскачать ситуацию, – предупреждает эксперт. – Впрочем, я уверен, что украинское общество имеет иммунитет к подобным вражеским проявлениям и действиям". "Если говорить о внутренней политике, нас тоже ожидает сложная весна. Уже известно, что РФ запустила ИПСО

Перевыборы Путина могут стать отправной точкой для витка эскалации со стороны РФ

Кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев поделился таким мнением:

Нет сомнений, что экономика страны требует более системного перехода на военные рельсы. Нам следует активно разворачивать производство оружия, боеприпасов, беспилотников. Всего, что необходимого для фронта. Мы видим определенные подвижки в этом направлении. Но нужно больше и лучше". "Понятно, что март будет непростым месяцем, учитывая те предпосылки, что имеем

Речь, уточняет эксперт, не только о промышленности, но и о финансовом секторе, который должен дать больше доступа к кредитам под невысокий процент, чтобы соответствующие компании могли быстро и качественно масштабировать и развивать производство.

сильно бьет по нам. Тут важно искать выход", – уверен Андрей Рязанцев. "Логистическая блокада со стороны Польши

Он также предупреждает, что перевыборы Путина в стране-агрессоре могут стать отправной точкой для витка эскалации со стороны РФ. И к этому также надо быть готовыми.

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