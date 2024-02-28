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ВСУ выбили врага из Красногоровки: подробности

Украинская армия освободила город Красногоровка

28 февраля 2024, 21:50
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Марьян Ощановский
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Третья штурмовая бригада выбила российских оккупантов из города Красногоровка Донецкой области.

ВСУ выбили врага из Красногоровки: подробности

Красногоровка перешла под контроль ВСУ. Фото из открытых источников

Как сообщили в бригаде, накануне силы армии РФ атаковали юго-восточную часть Красногоровки и вошли в город.

"Чтобы не позволить врагу закрепиться, подразделения Третьей отдельной штурмовой бригады, бойцы 1-го и 2-го штурмовых батальонов совершили боевую операцию по зачистке города от сил врага. За короткое время противник успел подготовиться к длительной обороне и, несмотря на сопротивление и тяжелые бои, штурмовые группы бригады нанесли противнику неотвратимые потери — около 100 оккупантов "200-ми" и "300-ми". Россияне отказывались от сдачи в плен и были ликвидированы в занятых ими домах", — говорится в сообщении пресс-службы Третьей штурмовой бригады.

Отмечается, что на вечер 28 февраля Красногоровка находится под контролем украинских войск.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США не планируют посылать своих военнослужащих в Украину для участия в войне с российской армией, сообщила спикер Рады национальной безопасности при Белом доме Адриен Уотсон. Она подчеркнула, что Джозеф Байден ранее сделал четкое заявление о том, что США не будут отправлять свою армию на войну в Украине, и с тех пор решение американского президента не изменилось.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что США надеются, что в России появится либерально-демократическая оппозиция, которая каким-то непонятным образом сможет получить власть. Однако проблема в том, что у этой оппозиции нет реальных инструментов прихода к власти. Второй фактор, почти не учитываемый США, – это Китай. Пекин ни при каких обстоятельствах не отдаст всю Россию под влияние Запада, как это было в 1990-х годах.



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Источник: https://www.facebook.com/ab3.army/posts/pfbid02djEmj6af3wgfwLKwKk4v91QXMq9Q6uroLZmaFPeEPCEdyGk69FbDR854QCT6ukuLl
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