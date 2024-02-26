Какой был расчет Кремля с Майданом: что стоит за информацией о новой ИПСО

На форуме "Украина. Год 2024" руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о новой российской информационно-психологической операции (ИПСО) "Майдан-3". Целью ее якобы было создать ситуацию, при которой подвергнуть сомнению легитимность принятия решений в Украине в период после 20 мая этого года (истекает срок президентских полномочий Зеленского, автоматически продляющийся из-за войны), посеять смуту в украинском обществе в целом и среди вооруженных сил, в частности. Как оцениваете данное заявление? Существуют ли озвученные риски после вскрытия вражеских планов? Как их минимизировать? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

ИПСО Кремля. Фото из открытых источников

Не будет у нас в военное время никаких Майданов

Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm", сержант ВСУ Михаил Макарук поясняет:

"Разного рода ИПСО россияне запускают постоянно. Нет сомнений, что нас продолжат пугать новой атакой со стороны Беларуси, десантами на Одессу, перемещением боевых действий на правый берег Херсонщины. Все эти информационные "пугалки" имеют целью сковывать наши войска, вносить разброд и шатание в общество. Безусловно, продолжаться и колоссальные медийные кампании с целью дискредитации вывшего политического руководства (президента Зеленского) и высшего военного руководства (нового главкома Сырского)".

При этом, акцентирует эксперт, активно станут использоваться местные "полезные идиоты".

Что касается заявления Буданова касательно срыва попыток врага запустить некий Майдан-3, то Михаил Макарук уверен – не будет у нас в военное время никаких Майданов.

"Те, кто выходил и на первый, и на второй, сейчас стоят на защите своей Родины. Непосредственно в окопах, – подчеркивает эксперт. – Следует понимать, что Майданы собирали всегда ответственные граждане, знающие цену государственности и соборности Украины. Все адекватные украинцы понимают, что любые внутренние противостояния сейчас будут на руку нашим врагам. Украинское общество уже не раз доказывало, что куда сильнее и умнее, чем некоторым кажется".

Ну, а новые и новые попытки РФ расшатать нас изнутри понятны, считает Михаил Макарук. Традиционная тактика – подрыв доверия общества к ВСУ, волонтерским течениям, президента, в целом действующей власти. На это Кремль всегда делал ставку. Делает и будет делать.

"Нравится вам власть или нет – на данный момент президент Украины является верховным главнокомандующим в военное время. И мы должны это принять, независимо от отношения к нему. У нас – законноизбранный президент. Который, согласно закону же, имеет право оставаться на должности, пока продолжается война. Верховенство права в Украине никто не отменял. И вертикаль власти должна быть сейчас сильна как никогда", – заключает эксперт.

Параллельно с ИПСО российские спецслужбы готовят покушения на руководство Украины

Кандидат наук по госуправлению Юрий Гаврилечко уверен, что "Майдан -3" – это вражеская ИПСО. Ее цель – посеять панику, уныние и капитулянтские настроения среди населения, скомпрометировать и стравить политиков и военных, привлечь семьи военнопленных, мобилизованных к началу массовых беспорядков в Украине.

"Кроме того, среди задач данной ИПСО – появление у украинцев ощущение бесперспективности дальнейшего сопротивления в войне с РФ. Чтобы мы начали давить на власть и добиваться прекращения войны, подвергать сомнению потребность мобилизации, противиться ей и политике военно-политического руководства страны", – отмечает эксперт.

Он обращает внимание, что куратором данной операции является первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Корниенко, а идеологом информационных "вбросов" – Владислав Сурков, соавтор проекта "Новороссия".

По словам Юрия Гаврилечко, соответствующие информационные атаки российские спецслужбы начали в ноябре-декабре 2023 года. И они продолжаются.

"Только на "вбросы" российских нарративов через телеграмм-каналы враг потратил 230 миллионов долларов. Всего на распространение вражеских ИПСО в Украине и мире с 2014 года РФ потратила беспрецедентные и колоссальные средства – 1,5 млрд долларов", – акцентирует эксперт.

По его словам, за рубежом данная ИПСО направлена на антипутинскую коалицию, осуществляющую финансовую, гуманитарную и информационную помощь украинцам в войне с Россией.

"Цель – наши союзники должны увидеть якобы раздор, коррупцию и неспособность украинцев противиться России. У них должно возникнуть ощущение, что Украина нерационально использует оружие, помощь, а военные не способны достичь каких-либо результатов на поле боя. Отдельным кейсом вбрасывалась дезинформация о причастности Украины к подрыву "Северного потока". В результате партнеры должны сократить, пересмотреть и прекратили поддержку нашей страны", – поясняет планы агрессора Юрий Гаврилечко.

Также, продолжает он, Россия финансирует параллельные военные конфликты, в частности войну против Израиля, чтобы отвлечь внимание, финансы и вооружение союзников от Украины.

"В рамках распространения вражеских ИПСО используются разнообразные эксперты, блоггеры, лидеры мнений, комментаторы, журналисты, говорящие и пишущие для ведущих изданий. Они, возможно и бессознательно, распространяют российские "вбросы" о слабости украинской верхушки при освещении войны с РФ, политических конфликтов, экономической ситуации в стране и позиции наших союзников, – отмечает эксперт. – Есть также данные, что, параллельно с ИПСО, российские спецслужбы готовят покушения на руководство Украины и ключевых чиновников в Генштабе. Для этого в нашу страну забрасывают определенные группы лиц с территорий-союзников РФ".

Вопросы накапливаются

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко считает, что наша власть намеренно анонсирует некие угрожающие обстоятельства (как тот же гипотетический Майдан-3), чтоб больше закрутить гайки в обществе. В том числе касательно свободы слова, возможности людей высказывать свое мнение.

"Чтоб не было Майдана, власть должна вести себя соответствующим образом, – уверен эксперт. – А пока украинцы видят несправедливость. Во время той же Второй мировой войны дети первых лиц государства находились на фронте. А что у нас? Ни топ-чиновники, ни их дети и близко к ТЦК не подходят. Не говоря уж об отправке на фронт. Зато всякого рода "батальоны Монако" продолжают получать огромные деньги, как и некие консультанты во всякого рода наблюдательных советах. На фронт денег не хватает, зато мы содержим всякого рода ГБР, САП, НАБУ, БЭБ и так далее".

Так что, констатирует Сергей Войченко, вопросы накапливаются. В том числе у военных. Власть это понимает, отмечает он. И, возможно, готовится.

"Но готовиться нужно не путем запугивания населения и закручивания гаек, а изменением самой себя. Очищением. Демонстрацией, что власть делает работу над ошибками, слышит людей, – акцентирует эксперт. – Для Майдана нужен лозунг. Если таковым будет якобы нелегитимность Зеленского – на это украинцы не отреагируют. И не станут требовать выборов. Но украинцы требуют дать четкие ответы на вопросы нашего будущего, наших свобод, возможности жить в реально свободной стране. А не наблюдать за многочисленным коррупционными скандалами и тем, как власть всё больше отрывается от народа".

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