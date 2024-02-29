Как отметил военный, вероятно, что Авдеевка является лишь началом наступательной кампании врага, поэтому нужно готовиться, что масштабы наступления будут большими.

Война в Украине

Николай Зинкевич подчеркнул, что именно поэтому Вооруженным силам необходима дополнительная военная техника, дроновые системы, системы радиоэлектронной борьбы. Кроме того, добавил военный, необходимое пополнение в людях.

При этом Зинкевич добавил, что решение вывести военных из Авдеевки было верным. По его словам, этот город уже невозможно было спасти.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что враг активизировался на всей линии фронта. После оккупации Авдеевки россияне не пошли на оперативную паузу, как ожидалось, а решили воспользоваться "окном возможности". Его суть в том, что сейчас военным критически не хватает боеприпасов, поэтому они не могут вести эффективную оборону. Вместе с тем неизвестно, когда все необходимое ВСУ смогут получить.

При этом российский диктатор Владимир Путин сообщил своим избирателям, что у РФ успехи на войне в Украине. По его словам, российские оккупанты "освобождают" территории Донбасса. При этом российский диктатор добавил, что "специальная военная операция" будет продолжаться и дальше, пока все ее цели не будут выполнены. В частности, Путин собрался уничтожать нацизм в Украине. Кроме того, кремлевский диктатор заявил, что абсолютное большинство россиян поддержали "специальную военную операцию" и о такой поддержке знают оккупанты на фронте.

В этом контексте политолог Владимир Фесенко добавил, что российский диктатор Владимир Путин пообещал своим избирателям войну "без конца и без предела".



