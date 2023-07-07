Главные цели визита Зеленского в Турцию – почему он происходит именно сейчас

Президент Украины Владимир Зеленский, который начал активный зарубежный тур накануне намеченного на 11-12 июля саммита НАТО в Вильнюсе (уже побывал в Болгарии и Чехии), 7 июля совершит визит в Турцию, где встретится с лидером этой страны Реджепом Эрдоганом. Какие ожидания от этой встречи? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников

Украина надеется, что Турция поддержит нашу евроатлантическую интеграцию

Директор Украинского института политики Руслан Бортник отмечает, что спектр тем для обсуждения достаточно широк. По его мнению, этим визитом Зеленский преследует как тактические, так и стратегические цели.

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который состоится на будущей неделе. Турция – один из самых мощных, но и самых непростых членов Альянса. И Украина надеется, что Турция поддержит нашу евроатлантическую интеграцию. До настоящего момента Анкара свою позицию по этому вопросу четко не заявляла. Во-вторых, разговоры будут вестись вокруг зернового соглашения Срок очередной его пролонгации истекает ровно через 10 дней — 17 июля. А Турция была одним из основных медиаторов заключения зернового (оно же Стамбульское или Черноморское) соглашения. И сегодня стороны, думаю, будут обговаривать механизмы — как продлить сделку, благодаря которой в прошлом году удалось экспортировать около 70% украинского экспорта, что принесло нам около 13,5 млрд долларов", – подчеркивает эксперт. "Во-первых, есть тактические цели, связанные с саммитом НАТО

Это, по его словам, две важные тактические цели. А есть и стратегические.

а не выдвигала какие-то свои инициативы. И не поддерживала ту же китайскую которая предусматривает прекращение огня, а лишь потом переговоры (без вывода росс войск с временно оккупированных территорий)". "Украина пытается получить больше турецких вооружений. Более современные модели беспилотников, бронетехнику, системы для военно-морского флота. Углубление военно-технического сотрудничества, – поясняет Руслан Бортник. – Напомню также, что Турция сейчас является одним из ключевых торговых хабов для РФ. Зерновой, энергетический, огромные объемы параллельного экспорта. А Украине хотелось бы, чтобы Турция присоединилась к санкционным режимам западных союзников в отношении страны-агрессора. Еще одна стратегическая задача — чтобы Турция поддержала мирный план Украины (10 шагов, обозначенных президентом Зеленским ),

Встреча с Эрдоганом – это не столько о НАТО, сколько – о зерновой сделке

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович предполагает, что визит Зеленского в Турцию, его встреча с Эрдоганом – это не столько о НАТО, сколько – о зерновой сделке.

Между тем, функционирование морского зернового коридора – вопрос, актуальный не только для Украины, но и для Турции, являющейся одним из основным выгодополучателей от это сделки (и в экономическом, и в геополитическом плане). И Эрдоган, и Зеленский, хотят не просто продления соглашения, но и, возможно, его расширения в плане как маршрутов, так и ассортимента. Об этом, похоже, президенты и будут говорить. Тут наши взгляды совпадают. И я не исключаю, что стороны обсудят пути решения в ракурсе продления сделки. В том числе – на какие компромиссы по требованиями РФ можно идти. И стоит ли вообще это делать. Речь, прежде всего, о координации усилий именно по этому треку", – считает эксперт. "Россия максимально раскрутила эту тему, кричит "со всех утюгов", что продлевать сделку не будет из-за того, что якобы не выполняются некие условия, которые обещали РФ

Возможно, продолжает он, будут обсуждаться вопросы, связанные с военно-технической помощью.

Просто такого рода переговоры и поставки менее публичны. Турция активно сотрудничает с Украиной, но старается не афишировать помощь военного плана, чтобы не испортить отношения с РФ, с которой активно торгует и туристов которой активно принимает", – поясняет Игорь Рейтерович. "Турция ведь помогает нам не только беспилотниками "Байрактарами". Речь идет о снарядах, БТР. Сейчас обсуждается вопрос поставок САУ

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