Зеленский посетит Турцию: какая цель визита

Президент Украины Владимир Зеленский 7 июля совершит визит в Турцию, где встретится с лидером страны Реджепом Эрдоганом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Anadolu Agency.



Президент Турции Реджеп Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Турецкое издание отмечает, что главной целью визита Зеленского в Турцию станут переговоры по продлению Черноморского зернового соглашения, которое Россия не планирует продолжать. Конечный срок зерновых договоренностей истекает 17 июля.

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Турция и ООН заключили в прошлом году соглашение, разрешающее экспортировать зерно и другую сельскохозяйственную продукцию из портов Черного моря Украины, несмотря на продолжающуюся войну. Но Россия возмущена некоторыми аспектами договора и угрожает прекратить соглашение.

Ранее Россия отклонила предложение от ЕС, предложившее российскому банку создать дочернюю компанию, которая могла быть подключена к глобальной платежной системе SWIFT.

Как сообщает Anadolu, президенты Украины и Турции проведут переговоры лицом к лицу и примут участие в других дипломатических мероприятиях между делегациями.

Напомним, что в июне Эрдоган переизбрался президентом страны. Турецкий политик не присоединился к западным союзникам по поводу санкций против России, однако страна поставляла оружие Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ЕС обсуждает снятие санкций с российского банка ради Украины. Посол МИД отреагировал на такую информацию.

Также "Комментарии" писали, что Россия заявила, что "не видит оснований" для принятия предложения от ЕС. Подобную идею отверг Кремль и ООН. Об этом рассказала пресс-секретарь МИД Мария Захарова.