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Что было в центре внимания на уходящей неделе – к чему теперь готовиться Украине

Запад делает ставку на Украину, как на субъект международных отношений, который нанесет жесткий удар по РФ

сегодня, 13:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Неделя прошла под знаком резкого обострения на Ближнем Востокеа также на российско-украинском фронте, где войска агрессора начали мощные атаки, в том числе, в районе АвдеевкиМежду этими двумя конфликтами прослеживаются явные параллелитак что неудивительно, что в Украине было пристальное внимание не только к своей войне, но и к происходящему между Израилем и ХАМАС, а также теми, кто явно или тайно стоит за хамасовцамиУже традиционно эксперты подвели эксклюзивно для издания "Комментарии" итоги недели (с 9 по 15 октября), а также их вероятные последствия для нашей страны.

Что было в центре внимания на уходящей неделе – к чему теперь готовиться Украине

Заседание Контактной группы "Рамштайн". Фото: из открытых источников

Ожидаем новые санкции против РФ, как и новые поставки вооружения для Украины

Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе ключевыми событиями уходящей недели считает новости, связанные с поставками Украине вооружений и боеприпасов, новых программ военно-технического сотрудничества.


"Всё это обговаривалось во время визитов президента Зеленского сначала в Румынию, а потом и в Брюссель, где он впервые принял участи в заседании формата "Рамштайн"После череды переговоров украинский лидер подчеркнул, что Запад четко понимает, какую игру ведет рашистская федерация. Соответственно – Украина будет тем самым субъектом международных отношений, который нанесет жесткий удар по РФ. Причастность россиян к дестабилизации в разных регионах мира, включая Ближний Востокстановится более чем очевидной. И на это Запад не может не отвечать. А отвечает он совместно с Украиной, которая фактически стала правым флангом НАТО, мечом и щитом Европы", – поясняет эксперт.

Он уверен, что в ближайшее время следует ожидать не только новых позитивных новостей касательно предоставления Украине тех или иных видов вооружения, но и – новых санкций как против РФ, так и против тех, кто помогает ей обходить ограничения. И определенные шаги в данном направлении уже сделаны на уходящей неделе.

"Важно и то, что мы получили четкий месседж – из-за войны на Ближнем Востоке поддержка Украины не снизится, – отмечает Антон Кучухидзе. – Это дали понять представители Пентагона, акцентируя, что США должны помогать как Украине, так и ИзраилюЭто же подтвердил советник по нацбезопасности США Джейк Салливан".

Эскалация на Ближнем Востоке была в центре внимания

Кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев рассуждает так:

"Уходящая неделя, как отмечал президент в своем субботнем вечернем обращении, прошла под знаком укрепления нашей ПВОСегодня это один из ключевых факторов противодействия российской агрессии. Мы входим в отопительный период, он явно будет сложнымИ нам следует максимально укреплять свою ПВО".

Но, продолжает эксперт, одним из самых значимых событий недели, которые имеют свое влияние и на Украину, стало напряжение на Ближнем Востокеспровоцированное атакой ХАМАС на Израиль и ответными ударами по Сектору Газа.

"Эскалация на Ближнем Востоке стала очередным подтверждением, что международный терроризм сразу начинает поднимать голову, как только чувствует слабину в глобальной системе безопасности. И российская агрессия против Украины с недостаточно жесткой реакцией на нее со стороны демократического мира, стала причиной других агрессий террористических образований на своих соседейЭтому следует положить, наконец, жесткий конец", – уверен Андрей Рязанцев.

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