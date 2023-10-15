Что было в центре внимания на уходящей неделе – к чему теперь готовиться Украине

Неделя прошла под знаком резкого обострения на Ближнем Востоке, а также на российско-украинском фронте, где войска агрессора начали мощные атаки, в том числе, в районе Авдеевки. Между этими двумя конфликтами прослеживаются явные параллели, так что неудивительно, что в Украине было пристальное внимание не только к своей войне, но и к происходящему между Израилем и ХАМАС, а также теми, кто явно или тайно стоит за хамасовцами. Уже традиционно эксперты подвели эксклюзивно для издания "Комментарии" итоги недели (с 9 по 15 октября), а также их вероятные последствия для нашей страны.

Заседание Контактной группы "Рамштайн". Фото: из открытых источников

Ожидаем новые санкции против РФ, как и новые поставки вооружения для Украины

Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе ключевыми событиями уходящей недели считает новости, связанные с поставками Украине вооружений и боеприпасов, новых программ военно-технического сотрудничества.

После череды переговоров украинский лидер подчеркнул, что Запад четко понимает, какую игру ведет рашистская федерация. Соответственно – Украина будет тем самым субъектом международных отношений, который нанесет жесткий удар по РФ. Причастность россиян к дестабилизации в разных регионах мира, включая Ближний Восток становится более чем очевидной. И на это Запад не может не отвечать. А отвечает он совместно с Украиной, которая фактически стала правым флангом НАТО, мечом и щитом Европы", – поясняет эксперт. "Всё это обговаривалось во время визитов президента Зеленского сначала в Румынию, а потом и в Брюссель, где он впервые принял участи в заседании формата "Рамштайн"

Он уверен, что в ближайшее время следует ожидать не только новых позитивных новостей касательно предоставления Украине тех или иных видов вооружения, но и – новых санкций как против РФ, так и против тех, кто помогает ей обходить ограничения. И определенные шаги в данном направлении уже сделаны на уходящей неделе.

Это же подтвердил советник по нацбезопасности США Джейк Салливан ". "Важно и то, что мы получили четкий месседж – из-за войны на Ближнем Востоке поддержка Украины не снизится, – отмечает Антон Кучухидзе. – Это дали понять представители Пентагона, акцентируя, что США должны помогать как Украине, так и Израилю

Эскалация на Ближнем Востоке была в центре внимания

Кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев рассуждает так:

Сегодня это один из ключевых факторов противодействия российской агрессии. Мы входим в отопительный период, он явно будет сложным И нам следует максимально укреплять свою ПВО". "Уходящая неделя, как отмечал президент в своем субботнем вечернем обращении, прошла под знаком укрепления нашей ПВО

Но, продолжает эксперт, одним из самых значимых событий недели, которые имеют свое влияние и на Украину, стало напряжение на Ближнем Востоке, спровоцированное атакой ХАМАС на Израиль и ответными ударами по Сектору Газа.

стала очередным подтверждением, что международный терроризм сразу начинает поднимать голову, как только чувствует слабину в глобальной системе безопасности. И российская агрессия против Украины с недостаточно жесткой реакцией на нее со стороны демократического мира, стала причиной других агрессий террористических образований на своих соседей Этому следует положить, наконец, жесткий конец", – уверен Андрей Рязанцев. "Эскалация на Ближнем Востоке

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