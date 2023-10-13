Удастся ли Украине пройти зиму без блэкаутов – что станет главным фактором

В случае ракетных и дроновых ударов РФ по объектам энергосистемы Украины в осенне-зимний период в 2023-24 годах – отключения света вероятны, но они не будут продолжительными. Энергосистема адаптировалась к новым реалиям и должна выстоять, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Согласны ли с таким утверждением? С чем Украина подходит к новому отопительному сезону? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников

Энергетике нужны истребители ПВО-ПРО

Глава Экспертной платформы по энергоэффективности (Expert Platform for Energy Efficiency Игорь Черкашин рассуждает так:

"Оптимизм – штука хорошая и нужная, но надо признать, что извращенный ум агрессора непредсказуем. Как и то, что россияне учатся и приобретают дополнительные навыки нести горе и разрушения. Предположить, что будет ровно то, что было прошлой зимой, очень преждевременно. Да мы получили защиту в Киеве, но Киев – это не вся Украина. И огромная энергетическая инфраструктура не обеспечена такими системами ПВО-ПРО чтобы быть полностью уверенным".

К сожалению, продолжает эксперт, Украина не получила современных истребителей для прикрытия неба над большими территориями. То есть, поясняет он, зима, скорее всего, будет проходить только в защите части объектов наземными средствами. А их явно недостаточно.

"Учитывая серьезные изменения в политике Израиля, можно попробовать попросить согласия повторно на передачу МИГов с их авионикой, которые они запрещали нам передавать из одной из восточноевропейских стран. Энергетике нужны истребители ПВО-ПРО и, по сути, они стали самым главным и важным элементом энергетической системы в условиях войны в сочетании с объектовыми наземными средствами ПВО-ПРО. И этот элемент энергосистемы не зависит от Министра энергетики", – констатирует Игорь Черкашин.

По его мнению, исходя из реального положения дел, потребителям необходимо продумать системы автономного резервного электрообеспечения на эту зиму.

"Запас карман не тянет, а по весне мы сможем полностью оценить результаты всех заявлений и действий", – заключает эксперт.

Следует готовиться к сложной зиме

Экс-гендиректор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон поделился таким комментарием:

"Длительность отключений будет зависеть не от мнения министра, а от характера и значительности повреждений. Мы все надеемся, что на основании опыта прошлого года лучше подготовлены к обстрелам врага, что улучшена система ПВО и построены защитные сооружения на энергетических объектах. Но публичной информации об этом по понятным причинам нет".

Повысить устойчивость энергосистемы можно было бы путем ее децентрализации, считает эксперт. Но, по его мнению, в этом направлении никакого прогресса не видно.

"Так что следует готовиться к сложной зиме, – предупреждает Сергей Макогон. – Советую проверить (если уже есть) или приобрести генераторы и системы накопления энергии, а также уделить время утеплению своих жилищ".

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