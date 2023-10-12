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В Минэнерго предупреждают украинцев о блэкаутах, но есть один важный плюс

Герман Галущенко говорит, что в Украине возможны блэкауты из-за обстрелов, но не продолжительные

сегодня, 15:35 comments1269
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Кравцев Сергей
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В случае ракетных и дроновых ударов страны-агрессора по объектам энергосистемы Украины в этот осенне-зимний период в 2023-24 годах в стране вероятны отключения света. Однако такое обесточивание не будет продолжительным. Энергосистема адаптировалась к новым реалиям и должна выстоять. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

В Минэнерго предупреждают украинцев о блэкаутах, но есть один важный плюс

Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников

Министр отметил, что сейчас спрогнозировать уровень и масштаб российских атак, а также их влияние на энергосистему Украины практически нереально.


"Будем по ходу реагировать и принимать решения", — отметил глава Минэнерго.

По его словам, сейчас проводятся тренировки для подготовки "к любым решениям".

"Безусловно, если будут массированные удары, которые действительно нанесут существенный ущерб энергосистеме — возможны блэкауты. Но мы готовим все для того, чтобы они имели... они и будут носить кратковременный характер, и для того, чтобы максимально быстро восстанавливать", — отметил Галущенко.

Напомним, начиная с конца октября в 2022 году российские оккупанты осенью и зимой наносили массированные ракетные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, пытаясь оставить украинцев без света и тепла.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина готовится к защите энергетических объектов от вероятной череды новых массированных ракетных ударов со стороны России в осенне-зимний период. Кроме того, санкционная группа Макфола-Ермака продолжает работу над тем, чтобы энергетические санкции против РФ усиливались. Каковы прогнозы касательно готовности Украины выдержать очередной ракетный террор энергетической системы – и самой нанести удары по российской энергетике с помощью союзнических санкций? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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