Чем запомнилась неделя: какие последствия для Украины

Вторая половина апреля началась для Украины с надежды на то, что иранская атака на Израиль может подтолкнуть США к ускорению принятия законопроекта о внешней помощи. И завершается эта неделя оправданием надежд – Палата представителей американского парламента проголосовала за выделение поддержки, в том числе Украине. Также был подписан и опубликован закон об усовершенствовании мобилизации, активизировалась тема вероятных переговоров о завершении российско-украинской войны, продолжались сражения на дипломатическом и военном фронтах. Эксперты подвели специально для портала "Комментарии" итоги недели (с 15 по 21 апреля), выделили важные тенденции и спрогнозировали их влияние на нашу жизнь.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Вторая мировая война ничему человечество не научила

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова обращает внимание, что на этой неделе все снова вспомнили переговоры ради мира.

пытаются играть сильного, защищая не справедливость, международные правила мира, мировой порядок, а захватчика, нарушителя, убийцу народов. Что это? Попытка скрыть свою слабость и страх? Или – установить новый мировой порядок, где каждый имеет право захватывать всё, что нравится – и убивать столько людей, сколько сможет?". "Очередной политик ради победы на выборах в своей стране готов играть роль мирового лидера и главного миротворца, – отмечает эксперт. – Тема войны в Украине для многих становится разменной монетой, как только на ней не пиарились. Но иногда этот пиар выглядит странно. Некоторые политики

По мнению Татьяны Луповой, международное сообщество на ту же российскую агрессию против Украины до сих пор реагирует вяло, проявить силу боится.

Если эту ситуацию максимально приблизить к бытовой, то выглядит так – если на кого-то напали, то защищать его можно, только если не страшно. А, если страшно, то выражай обеспокоенность. К сожалению, – констатирует эксперт, – Вторая мировая война ничему человечество не научила. Так никто и не понял, что победить фашизм и тирана, возглавляющего страну фанатиков, можно только вместе, всем миром, потому что это – угроза существованию всей цивилизации". "Боятся также прямо признаться, что Россия – это страшно, а Иран – не так. Поэтому защитить Израиль от Ирана не страшно, а украинцев от россиян – страшно

Получили хороший сигнал из Штатов

Основателю "Студии Здравого Смысла", предпринимателю, общественному деятелю Павлу Себастьяновичу уходящая неделя наиболее запомнилась позитивным для нас голосованием конгресса США за выделение помощи Украине.

"И хотя из 60 млрд долларов реальной финансовой помощи будет 8 млрд (остальное мы получим в виде вооружений, боеприпасов, обучений наших военных и так далее) – это хороший знак из Штатов после полуторагодового молчания. Напомню, что регулярная финансовая помощь Украине прекратилась в конце 2022-го", – отмечает эксперт.

По его мнению, вряд ли новый пакет поддержки окажет существенное влияние на ход событий, ведь украинское военно-политическое руководство так и не выполнило свою домашнюю работу.

"Львиная часть бюджета, – поясняет Павел Себастьянович, – расходуется на содержание госаппарата, на мирные цели. А безумная фискальная политика не позволяет развиваться предпринимательству. Монетарная же политика работает в пользу финансового сектора экономики. То есть, генерация собственного ресурса заблокирована".

Спасти экономику в такой ситуации могли бы, по словам эксперта, радикальные реформы по упрощению налоговой системы, сокращению госаппарата и расходов на него, снижению учетной ставки и насыщению экономики деньгами.

"Но вряд ли Офис президента пойдет на такой шаг, поскольку его работники живут в мифах, что государство держится на чиновниках, что бюджет наполняется налоговиками и что Украину кредитуют благодаря лицам, сидящим в креслах экономического блока. К сожалению, не меняется и подход к ведению войны. На закупку вооружения выделяется недостаточно денег", – констатирует Павел Себастьянович.

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