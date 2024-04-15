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Изменится ли поддержка Украины после атаки Ирана на Израиль: какие шаги предпринимает РФ

Поддержка Украины со стороны Запада не только не ослабнет, но и имеет все перспективы усилиться

сегодня, 10:32
Автор:
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Кравцев Сергей
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Атака Ирана на Израиль в ночь на 14 апреля с использованием сотен ракет и дронов актуализировала вопрос противостояния авторитарных и демократических режимов. В том числе – вопрос поддержки Украины в войне с Россией. Израиль в ООН даже призвал прислушаться к словам президента Украины Владимира Зеленского про угрозу действий Тегерана и Москвы для всего мираЭксперты рассказали порталу "Комментарии", чего Украине ожидать от зарубежных партнеров в обозримом будущем.

Изменится ли поддержка Украины после атаки Ирана на Израиль: какие шаги предпринимает РФ

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

США и Западный мир не оставят Украину один на один с Россией

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан поясняет:

"Мы получаем, хоть и с запозданием, всё, необходимое для ВСУ. Имеем мощную политико-дипломатическую поддержку со стороны США, Европы, Канады, Японии и так далее. Украина точно в итоге получит всё необходимое. Уже идут разговоры о представлении нам американских ракет ATACMS, снарядов, бронетехники. До лета можем получить долгожданные истребители F-16. Германия уже пообещала передать еще одну систему противовоздушной обороны Patriot".

Эксперт высказал надежду, что на летнем саммите НАТО увидим четкие шаги касательно украинских перспектив как члена АльянсаВ идеале бы получить политическое приглашение, считает он. Но неплохо, если станем и кандидатом на вступление.

"Это будет означать определенные переговорные рамки, что займет некое время. Но станет свидетельством того, что вслед за разговорами пойдут и конкретные шаги", – отмечает генерал.

В этом смысле он обратил внимание на недавнее заявление госсекретаря США Этони Блинкена. Тот отметил, что Украина выдержала мощный удар со стороны РФ. Доказала миру и себе, что способна вести борьбу за демократические ценности. Что наша страна четко стоит на позициях отстаивания суверенитета и территориальной целостности, международного права.

"А потому США и Западный мир в целом не оставят Украину один на один с Россией. И сделают всё, чтоб наша страна добилась того, за что сражается. А именно – деоккупации всех своих территорий и наказания всех виновных в агрессии", – констатирует Василий Богдан.

РФ пытается наращивать влияние

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко акцентирует, что РФ всячески использует ситуацию с выборами в США и приостановкой помощи Украине. И активизировавшись на поле боя, и более активно распространяя месседжи дезинформации. И в Штатах, и в Европе.

"Кремль поддерживает отдельных удобных себе кандидатов на выборах в ЕС. В тех же Сербии, Словакии и так далее. Всё чаще в западной прессе появляются статьи, что Россия несет угрозу всей ЕвропеИ что, если не остановить путинскую армию в Украине, она пойдет дальше", – отмечает аналитик.

Параллельно с этим, продолжает она, РФ наращивает влияние в африканских странах, укрепляет связи с Ираном, Северной Кореей, Китаем. Активно торгует нефтью с Китаем и Индием, что требует усиления санкций в данном направлении.

"При этом, – призналась Екатерина Одарченко, – я достаточно оптимистично смотрю на грядущее голосование в Конгрессе касательно помощи Украине, Израилю и Тайваню".

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