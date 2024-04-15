Изменится ли поддержка Украины после атаки Ирана на Израиль: какие шаги предпринимает РФ

Атака Ирана на Израиль в ночь на 14 апреля с использованием сотен ракет и дронов актуализировала вопрос противостояния авторитарных и демократических режимов. В том числе – вопрос поддержки Украины в войне с Россией. Израиль в ООН даже призвал прислушаться к словам президента Украины Владимира Зеленского про угрозу действий Тегерана и Москвы для всего мира. Эксперты рассказали порталу "Комментарии", чего Украине ожидать от зарубежных партнеров в обозримом будущем.

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

США и Западный мир не оставят Украину один на один с Россией

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан поясняет:

"Мы получаем, хоть и с запозданием, всё, необходимое для ВСУ. Имеем мощную политико-дипломатическую поддержку со стороны США, Европы, Канады, Японии и так далее. Украина точно в итоге получит всё необходимое. Уже идут разговоры о представлении нам американских ракет ATACMS, снарядов, бронетехники. До лета можем получить долгожданные истребители F-16. Германия уже пообещала передать еще одну систему противовоздушной обороны Patriot ".

Эксперт высказал надежду, что на летнем саммите НАТО увидим четкие шаги касательно украинских перспектив как члена Альянса. В идеале бы получить политическое приглашение, считает он. Но неплохо, если станем и кандидатом на вступление.

"Это будет означать определенные переговорные рамки, что займет некое время. Но станет свидетельством того, что вслед за разговорами пойдут и конкретные шаги", – отмечает генерал.

В этом смысле он обратил внимание на недавнее заявление госсекретаря США Этони Блинкена. Тот отметил, что Украина выдержала мощный удар со стороны РФ. Доказала миру и себе, что способна вести борьбу за демократические ценности. Что наша страна четко стоит на позициях отстаивания суверенитета и территориальной целостности, международного права.

"А потому США и Западный мир в целом не оставят Украину один на один с Россией. И сделают всё, чтоб наша страна добилась того, за что сражается. А именно – деоккупации всех своих территорий и наказания всех виновных в агрессии", – констатирует Василий Богдан.

РФ пытается наращивать влияние

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко акцентирует, что РФ всячески использует ситуацию с выборами в США и приостановкой помощи Украине. И активизировавшись на поле боя, и более активно распространяя месседжи дезинформации. И в Штатах, и в Европе.

И что, если не остановить путинскую армию в Украине, она пойдет дальше", – отмечает аналитик. "Кремль поддерживает отдельных удобных себе кандидатов на выборах в ЕС. В тех же Сербии, Словакии и так далее. Всё чаще в западной прессе появляются статьи, что Россия несет угрозу всей Европе

Параллельно с этим, продолжает она, РФ наращивает влияние в африканских странах, укрепляет связи с Ираном, Северной Кореей, Китаем. Активно торгует нефтью с Китаем и Индием, что требует усиления санкций в данном направлении.

касательно помощи Украине, Израилю и Тайваню". "При этом, – призналась Екатерина Одарченко, – я достаточно оптимистично смотрю на грядущее голосование в Конгрессе

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