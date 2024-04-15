Изменится ли поддержка Украины после атаки Ирана на Израиль: какие шаги предпринимает РФ

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Кравцев Сергей
Атака Ирана на Израиль в ночь на 14 апреля с использованием сотен ракет и дронов актуализировала вопрос противостояния авторитарных и демократических режимов. В том числе – вопрос поддержки Украины в войне с Россией. Израиль в ООН даже призвал прислушаться к словам президента Украины Владимира Зеленского про угрозу действий Тегерана и Москвы для всего мира. Эксперты рассказали порталу "Комментарии", чего Украине ожидать от зарубежных партнеров в обозримом будущем.
Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников
Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан поясняет:
Эксперт высказал надежду, что на летнем саммите НАТО увидим четкие шаги касательно украинских перспектив как члена Альянса. В идеале бы получить политическое приглашение, считает он. Но неплохо, если станем и кандидатом на вступление.
В этом смысле он обратил внимание на недавнее заявление госсекретаря США Этони Блинкена. Тот отметил, что Украина выдержала мощный удар со стороны РФ. Доказала миру и себе, что способна вести борьбу за демократические ценности. Что наша страна четко стоит на позициях отстаивания суверенитета и территориальной целостности, международного права.
Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко акцентирует, что РФ всячески использует ситуацию с выборами в США и приостановкой помощи Украине. И активизировавшись на поле боя, и более активно распространяя месседжи дезинформации. И в Штатах, и в Европе.
Параллельно с этим, продолжает она, РФ наращивает влияние в африканских странах, укрепляет связи с Ираном, Северной Кореей, Китаем. Активно торгует нефтью с Китаем и Индием, что требует усиления санкций в данном направлении.
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