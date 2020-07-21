Захваты заложников и минирования в Украине: рост преступности в стране или совпадение событий

Вторник, 21 июля, оказался очень насыщенным на громкие события в Украине. Полиция получила несколько сообщений о минировании. Например, в Киеве на рынке рядом со станцией метро Минская сегодня обнаружили и обезвредили два самодельных взрывных устройства.



Но одним из наиболее резонансных событий дня стал захват в заложники пассажиров автобуса в Луцке.

В Сети появилась онлайн-трансляция с места захвата маршрутки с 20 пассажирами, которых террорист приковал к креслам. Известно, что у возможного экс-военного при себе целый арсенал оружия: гранаты, автоматы и многое другое. На место стянули БТРы и силовиков, Театральная площадь перекрыта.

На фоне этих событий "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, как можно противостоять росту преступности в Украине и стоит ли опасаться того, что ситуация выходит из-под контроля.

Захват заложников: ситуация в Луцке показала слабость системы

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак считает, что захват в Луцке вооруженным человеком автобуса с пассажирами в очередной раз показал, слабость правоохранительной системы перед угрозой со стороны преступников-одиночек.

"Эта проблема не является исключительно головной болью для Украины или других развивающихся стран, где заработная плата у правоохранителей низкая, а коррупционные риски чрезвычайно высоки, – отмечает эксперт. – Даже в очень развитых демократических странах Европы и США, или в странах с очень авторитарным режимом правления – таких как Китай – террористы или преступники-одиночки представляют собой огромную проблему. И на данный момент отсутствует по-настоящему 100% механизм предупреждения таких преступлений".

По словам Ивана Ступака, ни одна правоохранительная система в мире, даже с использованием самых современных технических средств контроля или наблюдения не сможет спрогнозировать, когда отдельный индивидуум, под влиянием внезапно возникших внешних или внутренних обстоятельств, пойдет на совершение преступления – будь то кража шоколадки в магазине или захват заложников.

Также бывший работник СБУ дал советы, как вести себя заложникам в такой ситуации:

1. Сохраняйте спокойствие. Да, это проще всего порекомендовать, особенно когда сам советчик не находится в эпицентре событий. Но именно это ключевое и основополагающее правило поможет заложнику сохранить трезвый рассудок, здоровье и жизнь (в том числе при начале штурма силовиками).

2. Не смотрите в глаза преступнику. Находясь под властью эмоционального напряжения, он может расценить ваш взгляд "глаза в глаза" как вызов, что спровоцирует его неукротимую агрессию.

3. Не стоит играть в Брюса Уиллиса и пытаться самостоятельно нейтрализовать захватчика. У нас в стране есть достаточное количество людей в специальной экипировке, которые натренированы и обучены для проведения операций по освобождению заложников, а за свою работу получают зарплату и звания.

Захват заложников и проблемы с безопасностью

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков считает, что безопасность в Украине крайне слабо обеспечивается с 2014 года.

"И власть времен Порошенко, и нынешняя власть делали много заявлений, принимали разного рода приказы, нормативно-правовые акты, якобы направленные на построение жесткой системы контрразведывательных мер. Но на деле, как показывают периодические взрывы и прочие ЧП в сфере безопасности, ситуация печальная", – констатирует эксперт.

МВД, отмечает Олег Стариков, должно пресекать незаконный оборот оружия и боеприпасов на территории страны, выявлять лиц, которые склонны к совершению тех или иных преступлений, обеспечивать и контроль за ними. СБУ должна выявлять факты террористической деятельности, предупреждать их.

"Мы уже знаем, что "луцкий террорист" по прозвищу Максим Плохой был дважды судим (около 10 лет провел в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений), вышел из мест заключения. То есть, его должен был контролировать институт участковых, который у нас фактически отсутствует, – говорит эксперт. – Ведь профильный министр Аваков, реформируя полицию, разрушил оперативную составляющую, направив все силы на патрульных… Не лучше ситуация с СБУ – вместо выявления и предупреждения такого рода преступлений, спецслужба занята решением неких политических заказов".

Слабая оперативная составляющая в Нацполиции и СБУ, ухудшение экономической ситуации в стране (в связи с корона-кризисом и не только), рост числа безработных (что всегда сопровождается ростом преступности), политическая нестабильность (в том числе из-за невыполнения ряда предвыборных обещаний президентом Зеленским и партией "Слуга народа", а также из-за попыток реванша со стороны Порошенко), продолжающийся конфликт на Донбассе, рост протестных настроений и разочарований в обществе – всё это, уверен Олег Стариков, будет приводить к дальнейшей дестабилизации в Украине.

"Президенту Зеленскому давно следовало усилить сектор обороны и безопасности профессионалами. Как и укрепить соответствующими советниками комитет по обороне и безопасность в Раде. Но этого не сделано, – отмечает эксперт. – Следовательно, ситуация будет усложнятся. И, скорее всего, приведет к политическому кризису, досрочным выборам президента и парламента – и смене конфигурации власти".

Захват заложников: (не) ложные вызовы

Эксперт по национальной безопасности и обороне Украинского института будущего Ираклий Джанашия подчеркивает, что минирования в нашей стране – не редкость. К счастью, как правило, это ложные вызовы.

"У нас это превратилось в своего рода игру: позвони, скажи что заминировано, убеги. За год таких минирований – сотни по всей Украине, – отмечает эксперт УИБ. – Это стало частью нашей жизни, мы просто этого не замечаем. Оушен Плаза так – вообще магнитом притягивает к себе "минирование". Так что не думаю, что стоит связывать очередное "минирование" (в том числе подтвержденное, на рынке) с инцидентом в Луцке".

Что касается инцидента в Луцке, то Украина, считает Ираклий Джанашия, перестает быть страной, на территории которой не было терактов.

"Случаи на фронте (обстрелы Мариуполя, Волновахи и т.д.) – не теракты, а война, – подчеркивает он. – Просто политики любят играться терминами".

По словам эксперта УИБ, сложно сказать, выходит ли безопасностная ситуация из-под контроля.

"Я не совсем уверен, была ли она под контролем изначально", – поясняет Ираклия Джанашия.

Что касается возможного роста количества ЧП ближе к выборам, то, по словам эксперта, многие довольно умные люди предсказывают новую волну Майдана. Гораздо более кровавую, чем предыдущая.

"Как предупредить и нивелировать угрозу? Лишить фактора раздражителя. А так как раздражителем является действующая власть и ее неадекватные действия (или наоборот – вопиющее бездействие), об устранении раздражителя не может быть и речи", – резюмирует эксперт.

Напомним, на фоне сегодняшних событий в Луцке, "Комментарии" сделали подборку наиболее громких захватов заложников в истории независимой Украины.

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