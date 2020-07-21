Захват заложников в Украине: самые громкие случаи

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Татьяна Веремеева
Вторник, 21 июля, оказался очень насыщенным для Украины.
В полицию одно за другим поступали сообщения о минированиях в разных городах
страны. Но одним из наиболее резонансных событий дня стал захват
в заложники пассажиров автобуса в Луцке.
В Сети появилась онлайн-трансляция с места захвата
маршрутки с 20 пассажирами, которых террорист приковал к креслам. Известно,
что у возможного экс-военного при себе целый арсенал оружия: гранаты, автоматы
и многое другое. На место стянули БТРы и силовиков, Театральная площадь
перекрыта.
Это далеко не единственный случай, когда людей
захватывали в заложники. Первый в истории независимой Украины случай был в 1994
году, тогда все закончилось относительно хорошо. Но были и случаи, когда не
обошлось без жертв.
Первый теракт и захват заложников в истории независимой
Украины произошел 3 февраля 1994 года. Тогда забойщик шахты "Дуванная" (в городе
Суходольск, Луганской области) 34-летний Игорь Чичкин захватил в
заложники двоих детей и женщину, и пытался улететь в США из аэропорта
Ростова-на-Дону.
Террорист пришел в детский сад "Теремок" города
Суходольск с тремя килограммами тротила, закрепленными на груди под одеждой. Он
взял в заложники сотрудников и детей 3-4 лет.
Чичкин сам попросил воспитательницу позвонить в полицию и
потребовал, чтобы ему предоставили самолет до Лондона и 500 тыс. долл. Но позже
он решил лететь в США и стал требовать миллион долларов. Так как ближайший
аэропорт находился в Ростове-на-Дону, захватчика удалось убедить лететь оттуда.
После прибытия полиции он отпустил большинство заложников, оставив с собой
воспитательницу и двоих детей, с которыми решил ехать на автомобиле скорой
помощи в Россию.
Террористу с заложниками тогда позволили добраться до
аэропорта в Ростове-на-Дону, где его и обезвредили. Заложников освободили, с Игоря сняли взрывчатку, признали невменяемым и поместили
в психиатрическую больницу Днепропетровска с диагнозом "шизофрения". Тогда
обошлось без пострадавших.
Один из последних захватов заложников в Украине произошел
28
февраля нынешнего года в Одессе. Тогда в Приморском районном суде
обвиняемый в убийстве Вячеслав Гарькавый взял в заложники судей.
Гарькавого доставили из СИЗО. Когда его отправили в помещение
для подсудимых, он достал гранату, вынул чеку и заявил, что взорвет себя. На
тот момент с ним в помещении находились судьи Виктор Иванов и Вячеслав Бондарь,
а также старший конвоир.
Преступника удалось обезвредить, а граната оказалась муляжом.
Гарькавого также отправили к психологам из-за его неустойчивого психического
состояния.
Еще одно происшествие с захватом заложников в Одессе
произошло 7 июля 2019 года. Тогда мужчина взял в заложники двух сотрудниц
финансового учреждения. Он требовал за
них выкуп в два миллиона долларов и вертолет. Мужчину задержали во время
спецоперации, а девушек освободили и отправили в больницу.
Позже стало известно, что злоумышленнику было 25 лет.
Происшествие квалифицировали по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2
ст. 147 (захват заложников) и ч. 3 ст. 187 (разбой).
В Киеве, 28 сентября 2018 года трое неизвестных захватили
маршрутку с пассажирами. Мужчины были вооружены пистолетами и ножами. Они
стали конфликтовать с пассажирами маршрутки, начали им угрожать. Мужчины избили
двух женщин. Также вооруженные люди запретили водителю маршрутки открывать
дверь салона.
Полиции удалось забрать оружие и задержать мужчин возле
станции метро "Выдубичи", их отправили в отделение полиции. А пострадавших
отправили в больницу.
30 декабря 2017 года в Харькове на улице Шевченко возле
ТЦ "Рост" неизвестный захватил отделение "Укрпочты" и взял в заложники
посетителей отделения. В полиции сообщали, что в здании было 11 человек, среди
которых были двое детей.
Мужчина заявлял, что на нем прицеплена взрывчатка,
которую он готов применить. К вечеру в тот же день всех заложников удалось
освободить, полиция задержала нарушителя. Тога никто не пострадал. По факту
событий в Харькове открыто уголовное производство.
В 2017 году произошел еще один захват заложников. Тогда
сотрудникам правоохранительных органов пришлось штурмовать палату в
психбольнице, где вооруженный стеклом пациент взял в заложники других больных.
Мужчина закрылся в отделении с 76 другими пациентами и
угрожал им. Сообщалось, что он находился в медучреждении на лечении после того,
как убил отца, которому нанес 72 ножевых ранения.
Пациента удалось задержать и отобрать у него стекло. Но
до этого он успел порезать десятерых других пациентов, трое из которых были в
тяжелом состоянии. Также пострадали 5 полицейских.
Не все истории с захватом заложников в Украине
закончились без жертв. 25 мая 2015 года в городе Люботин Харьковской области 48-летний
мужчина открыл стрельбу по людям. Тогда погибли два человека. Позже мужчина
поехал в соседнее село, на автозаправке захватил в заложники двух людей и
уехал.
Антон Геращенко тогда поделился подробностями
произошедшего. Так, сообщалось, что 25 мая утром судебный исполнитель вместе с
участковым и понятыми приехал описывать дом по решению суда. Владелец дома был
в состоянии крайнего перевозбуждения, открыл стрельбу по судебному исполнителю
и людям, которые его сопровождали. Жертвами стрелка стали понятой и кто-то из
прохожих или лиц сопровождавших судебного исполнителя.
Для стрелка тогда все закончилось трагично. После
длительных переговоров он так и не сдался. Около 20:30
его убил снайпер. Никто из заложников не пострадал.
"Комментарии" писали, что Максим Плохой дал
президенту Украины Владимиру Зеленскому полчаса, чтобы тот записал
видеообращение и опубликовал его у себя в соцсетях.
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