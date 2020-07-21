Захват заложников в Украине: самые громкие случаи

Вторник, 21 июля, оказался очень насыщенным для Украины. В полицию одно за другим поступали сообщения о минированиях в разных городах страны. Но одним из наиболее резонансных событий дня стал захват в заложники пассажиров автобуса в Луцке.



В Сети появилась онлайн-трансляция с места захвата маршрутки с 20 пассажирами, которых террорист приковал к креслам. Известно, что у возможного экс-военного при себе целый арсенал оружия: гранаты, автоматы и многое другое. На место стянули БТРы и силовиков, Театральная площадь перекрыта.

Это далеко не единственный случай, когда людей захватывали в заложники. Первый в истории независимой Украины случай был в 1994 году, тогда все закончилось относительно хорошо. Но были и случаи, когда не обошлось без жертв.

Первый теракт и захват детей в заложники в 1994 году

Первый теракт и захват заложников в истории независимой Украины произошел 3 февраля 1994 года. Тогда забойщик шахты "Дуванная" (в городе Суходольск, Луганской области) 34-летний Игорь Чичкин захватил в заложники двоих детей и женщину, и пытался улететь в США из аэропорта Ростова-на-Дону.

Террорист пришел в детский сад "Теремок" города Суходольск с тремя килограммами тротила, закрепленными на груди под одеждой. Он взял в заложники сотрудников и детей 3-4 лет.

Чичкин сам попросил воспитательницу позвонить в полицию и потребовал, чтобы ему предоставили самолет до Лондона и 500 тыс. долл. Но позже он решил лететь в США и стал требовать миллион долларов. Так как ближайший аэропорт находился в Ростове-на-Дону, захватчика удалось убедить лететь оттуда. После прибытия полиции он отпустил большинство заложников, оставив с собой воспитательницу и двоих детей, с которыми решил ехать на автомобиле скорой помощи в Россию.

Террористу с заложниками тогда позволили добраться до аэропорта в Ростове-на-Дону, где его и обезвредили. Заложников освободили, с Игоря сняли взрывчатку, признали невменяемым и поместили в психиатрическую больницу Днепропетровска с диагнозом "шизофрения". Тогда обошлось без пострадавших.

Захват судей в заложники в Одессе

Один из последних захватов заложников в Украине произошел 28 февраля нынешнего года в Одессе. Тогда в Приморском районном суде обвиняемый в убийстве Вячеслав Гарькавый взял в заложники судей.

Гарькавого доставили из СИЗО. Когда его отправили в помещение для подсудимых, он достал гранату, вынул чеку и заявил, что взорвет себя. На тот момент с ним в помещении находились судьи Виктор Иванов и Вячеслав Бондарь, а также старший конвоир.

Преступника удалось обезвредить, а граната оказалась муляжом. Гарькавого также отправили к психологам из-за его неустойчивого психического состояния.

Захват заложников в Одесском банке

Еще одно происшествие с захватом заложников в Одессе произошло 7 июля 2019 года. Тогда мужчина взял в заложники двух сотрудниц финансового учреждения. Он требовал за них выкуп в два миллиона долларов и вертолет. Мужчину задержали во время спецоперации, а девушек освободили и отправили в больницу.

Позже стало известно, что злоумышленнику было 25 лет. Происшествие квалифицировали по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 147 (захват заложников) и ч. 3 ст. 187 (разбой).

Захват заложников в столичной маршрутке

В Киеве, 28 сентября 2018 года трое неизвестных захватили маршрутку с пассажирами. Мужчины были вооружены пистолетами и ножами. Они стали конфликтовать с пассажирами маршрутки, начали им угрожать. Мужчины избили двух женщин. Также вооруженные люди запретили водителю маршрутки открывать дверь салона.

Полиции удалось забрать оружие и задержать мужчин возле станции метро "Выдубичи", их отправили в отделение полиции. А пострадавших отправили в больницу.

Захват отделения "Укрпочты" в Харькове

30 декабря 2017 года в Харькове на улице Шевченко возле ТЦ "Рост" неизвестный захватил отделение "Укрпочты" и взял в заложники посетителей отделения. В полиции сообщали, что в здании было 11 человек, среди которых были двое детей.

Мужчина заявлял, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. К вечеру в тот же день всех заложников удалось освободить, полиция задержала нарушителя. Тога никто не пострадал. По факту событий в Харькове открыто уголовное производство.

Захват психбольницы во Львове

В 2017 году произошел еще один захват заложников. Тогда сотрудникам правоохранительных органов пришлось штурмовать палату в психбольнице, где вооруженный стеклом пациент взял в заложники других больных.

Мужчина закрылся в отделении с 76 другими пациентами и угрожал им. Сообщалось, что он находился в медучреждении на лечении после того, как убил отца, которому нанес 72 ножевых ранения.

Пациента удалось задержать и отобрать у него стекло. Но до этого он успел порезать десятерых других пациентов, трое из которых были в тяжелом состоянии. Также пострадали 5 полицейских.

Заложники и стрельба под Харьковом

Не все истории с захватом заложников в Украине закончились без жертв. 25 мая 2015 года в городе Люботин Харьковской области 48-летний мужчина открыл стрельбу по людям. Тогда погибли два человека. Позже мужчина поехал в соседнее село, на автозаправке захватил в заложники двух людей и уехал.

Антон Геращенко тогда поделился подробностями произошедшего. Так, сообщалось, что 25 мая утром судебный исполнитель вместе с участковым и понятыми приехал описывать дом по решению суда. Владелец дома был в состоянии крайнего перевозбуждения, открыл стрельбу по судебному исполнителю и людям, которые его сопровождали. Жертвами стрелка стали понятой и кто-то из прохожих или лиц сопровождавших судебного исполнителя.

Для стрелка тогда все закончилось трагично. После длительных переговоров он так и не сдался. Около 20:30 его убил снайпер. Никто из заложников не пострадал.

"Комментарии" писали, что Максим Плохой дал президенту Украины Владимиру Зеленскому полчаса, чтобы тот записал видеообращение и опубликовал его у себя в соцсетях.

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