Луцкий террорист Максим Плохой обратился к Зеленскому

Максим Плохой дал президенту Украины Владимиру Зеленскому полчаса, чтобы тот записал видеообращение и опубликовал его у себя в соцсетях. Об этом сообщает сайт "Перший", куда набрала одна из заложниц по требованию захватчика. Сам звонок состоялся в 16.47.

Разговор редакции "Первого" с заложницей:

Лучанка: Что ему трудно сделать видео, просто сделать видео? Настолько трудно? Просто сделать видео тем всем придуркам. Шевчук и те все? Нам перезвонили и сказали, что они не могут. Полчаса дали. Уже меньше осталось.



Журналист: Полчаса, а дальше что?



Лучанка: Вы пишите к нему напрямую. Или? Поднимайте его.



Журналист: Мы освещаем все на своих ресурсах.



Лучанка: Что нельзя найти Зеленского, он что, скрывается?



Журналист: В Луцке есть министр ...



Лучанка: Они перезвонили, какой-то Женя перезвонил, что он не будет делать требования.



Журналист: Как вы себя чувствуете? Все хорошо?



Лучанка: (пауза) ... Да. Только дрон, сейчас будет граната срываться, сейчас будет граната.



(Шорох, раздается взрыв)







Журналист: Руслана, все хорошо?

Лучанка: Делают из него слабого. Чтобы он был слабым. Он говорит, что он не лежал в больнице. Написали Бог знает шо, а он сердится из-за этого.



Журналист: Уже опровергли информацию о психбольницу.



Лучанка: Зачем они его нервируют? Пишите. Ну пишите. Поднимите же того Зеленского. И того Авакова, жопы свои пусть поднимут.

Журналист: Он хочет именно Зеленского?

Лучанка: Шевчук. Зеленский, чтобы первым обращения изложил. Там несложные требования. И сказать, чтобы посмотрели фильм. Это тяжело? Уже не хочу даже говорить не с кем. Сколько мы можем вас просить?



(Женским голосом сбоку кто-то кричит "Давайте скорее! Давайте, пожалуйста, поскорее! У всех дети! Дома ждут!").



Лучанка: Семь часов! Они по семь часов не могут зашевелиться? Пусть сделают к нему видеообращение.



Журналист: Все ваши требования печатают.



Лучанка: Это мало. Это надо звонить, чтобы уже делали. На его странице пусть сделает это видео, это 5 минут времени займет! 5 минут - и спасти столько людей! Там внизу есть, что должен сказать Зеленский. Все есть. Все я опрокинула. Больше ничего он не просит.



Журналист: У вас есть вода?



Лучанка: Давайте. Шевелитесь.

Ранее "Комментарии" сообщали, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков дал первый комментарий по ситуации в Луцке.









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