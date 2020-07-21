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Арсен Аваков дал обширный комментарий о событиях в Луцке

Министр внутренних дел заявил, что с Максимом Плохим уже идет беседа

сегодня, 16:33 comments508
Автор:

Владимир Лавский
Арсен Аваков дал обширный комментарий о событиях в Луцке

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков попросил журналистов отойти подальше и не мешать в переговорном процессе. Об этом он сказал на встрече с представителями СМИ. 

"Я бы сейчас попросил журналистов отойти немного подальше. Мы уже вышли на контакт с этим человеком, ведем переговоры, чтобы как можно скорее это все завершить. Также прошу вас достоверно передавать факты с места событий, чтобы не навредить заложникам в автобусе. Надо понимать, что нужно говорить, а что - нет. К примеру, этот "товарищ" не лечился в психиатрической больнице, а СМИ данную информацию подхватили и разнесли. Мы уже беседовали с родственниками, супругой, друзьями, все хотим, чтобы ситуация завершилась мирным путем. У нас есть специальная группа, здесь все профессионалы", - сказал Аваков. 

Как ранее сообщали "Комментарии", стало известно что еще мог заминировать террорист Максим Плохой, который сейчас держит в заложниках 20 человек в центре Луцка. В полиции говорят о том, что на автостанции возле Варшавского рынка обнаружили подозрительный предмет, который может оказаться взрывчаткой. На месте сейчас работают взрывотехники и отправилась следственно-оперативная группа. По словам пресс-секретаря Волынской полиции, на автостанции нашли часть системного блока, который сейчас осматривают. В городе - массовая эвакуация.


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