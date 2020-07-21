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Главная Новости Общество происшествия Луцкий террорист Максим Плохой мог заминировать автовокзал
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Луцкий террорист Максим Плохой мог заминировать автовокзал

На автостанции возле Варшавского рынка в Луцке обнаружили системный блок, который может оказаться взрывчаткой

сегодня, 15:25
Автор:

Елена Волкова
Луцкий террорист Максим Плохой мог заминировать автовокзал

Стало известно что еще мог заминировать террорист Максим Плохой, который сейчас держит в заложниках 20 человек в центре Луцка. В полиции говорят о том, что на автостанции возле Варшавского рынка обнаружили подозрительный предмет, который может оказаться взрывчаткой. На месте сейчас работают взрывотехники и отправилась следственно-оперативная группа, сообщает местное издание “Вестник”. 

По словам пресс-секретаря Волынской полиции, на автостанции нашли часть системного блока, который сейчас осматривают. В городе - массовая эвакуация.

Напомним, что около часа назад на Театральной площади прозвучало два новых выстрела. СМИ пишут о том, что кто-то выстрелил в окно здания, где находится штаб полиции и где проводит совещание глава МВД Арсен Аваков. В полиции говорят, что пробито окно на втором этаже.

Ранее журналисты пообщались с террористом Максимом Плохим, который сегодня утром захватил автобус с 20 людьми в ЛуцкеИзвестно, что лучанка, которая находится в автобусе, сама вышла на связь с журналистами, и сам Плохой требует максимально распространить его требования. Однако слова террориста оказались очень размытыми, а на неоднократную просьбу повторить их, преступник раздражался и напоминал свой ник в соцсетях, где якобы все есть. Также он призывал "стягивать побольше журналистов".


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