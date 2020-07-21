В Луцке - массовая эвакуация: террорист стреляет по окнам

В Луцке началась массовая эвакуация жителей домов, расположенных в районе Театральной площади. На такой шаг пошли в связи с тем, что террорист по прозвищу Максим Плохой, который с утра удерживает в автобусе около 20 заложников, может стрелять по окнам. Об этом рассказал замминистра МВД Антон Геращенко.

Отметим, что около часа назад там прозвучало два новых выстрела. СМИ пишут о том, что кто-то выстрелил в окно здания, где находится штаб полиции и где проводит совещание глава МВД Арсен Аваков. В полиции говорят, что пробито окно на втором этаже.





Напомним, журналисты пообщались с террористом Максимом Плохим, который сегодня утром захватил автобус с 20 людьми в Луцке. Известно, что лучанка, которая находится в автобусе, сама вышла на связь с журналистами, и сам Плохой требует максимально распространить его требования. Однако слова террориста оказались очень размытыми, а на неоднократную просьбу повторить их, преступник раздражался и напоминал свой ник в соцсетях, где якобы все есть. Также он призывал "стягивать побольше журналистов".

Как ранее сообщали "Комментарии", в Сети появилась трансляция с места захвата маршрутки с 20 пассажирами, которых террорист приковал к креслам.

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