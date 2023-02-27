Борьба с коррупцией в Украине: что изменилось за год полномасштабной войны – какие перспективы

Украина вступила во второй год полномасштабной войны с Россией. На собственно военном и дипломатическом фронтах можно говорить об определенных успехах и перспективах. А как обстоят у нас дела на антикоррупционном фронте? Как повлиял (и повлиял ли) на это год открытой агрессии, какие перспективы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Борьба с коррупцией в Украине. Фото: из открытых источников

Нельзя допустить, чтобы одни героически защищали Украину и отдавали последнее на ВСУ, а другие в то же время обворовывали государство

Народный депутат Украины IХ созыва (фракция "Слуга Народа"), заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики Елена Мошенец поделилась таким мнением:

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"Война часто провоцирует коррупцию. Не даром говорят: "Кому война, а кому родная мать". С начала полномасштабной агрессии России против Украины, наше государство вынуждено было закрыть доступ ко всем государственным реестрам и другим публичным данным. Это повлияло на возможности общественного контроля, в частности, в государственных закупках. Правительство разрешило заключать прямые договоры и, как следствие, количество обнародованных контрактов уменьшилось почти втрое по сравнению с 2021 годом. Реестр электронных деклараций также был закрыт".

В условиях войны, продолжает эксперт, тяжело "поймать за руку" каждого вора. А отдельные проявления коррупции тем более болезненны, что происходят на фоне беспрецедентной сплоченности украинского общества, власти, международных партнеров Украины в борьбе против российской агрессии.

"Нельзя допустить, чтобы одни героически защищали Украину и отдавали последнее на ВСУ, а другие в то же время обворовывали государство, – уверена Елена Мошенец. – С ростом коррупционных рисков должна усиливаться и антикоррупционная деятельность. Недавно управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева заявила, что борьба с коррупцией станет одним из ключевых условий новой долгосрочной кредитной программы, в рамках которой Украина получит $5 млрд уже в первый год. По ее словам, Украина может добиться прогресса в борьбе с коррупцией, потому что люди не потерпят, чтобы деньги воровали, когда падают бомбы".

Число лиц, разоблаченных на коррупции во втором полугодии 2022 года, стало рекордным в истории деятельности антикоррупционных органов, сообщила нардеп. По ее словам, за это время 149 человек получили подозрения от НАБУ и САП, что больше, чем за весь 2021 или 2020 год. Количество обвинительных приговоров, вынесенных Высшим антикоррупционным судом (ВАКС) в 2022 году также возросло – 34 против 27 в 2021 году.

"Уже этом году ВАКС вынес 6 приговоров, – подчеркивает Елена Мошенец. – Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) в прошлом году провело стратегический анализ коррупционных рисков в сферах, тесно связанных с войной: обеспечение жильем военнослужащих, пересечение государственной границы, ограничение импорта лекарств и получение гуманитарной помощи. Главная цель – повлиять на качество госполитики в разных сферах ради доброчестности, минимизировать возможности коррупции в военный и послевоенный период восстановления. Такая же цель и у принятой в прошлом году Верховной Радой комплексной антикоррупционной стратегии 2021-2025 гг., реализация которой поможет внедрять дальнейшие антикоррупционные реформы в Украине".

Власть вынуждена реагировать на коррупционные скандалы

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий называет ситуацию по борьбе с коррупцией в Украине в военной время довольно противоречивой.

С одной стороны, напоминает он, были серьезные скандалы, в том числе по вопросам поставок продовольствия в войска, распределения гуманитарной помощи среди населения, с фигурированием представителей власти. С другой стороны – имели место и задержания, и отставки.

"То есть, – поясняет эксперт, – власть вынуждена реагировать. Но видно, что делает это она без особого удовольствия. Не хватает судебных решений. Лишь недавно первый серьезный приговор вынес Высший антикоррупционный суд. Это крайне слабый темп. Президент Зеленский, очевидно, заинтересован в сохранении популярности и поддержки власти среди населения и со стороны Запады. И это вынуждает, в частности, на антикорруционном фронте, наших чиновников и силовиков действовать или хотя бы изображать действия".

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