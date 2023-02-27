Почему визит делегации СА в Украину важен геополитически – как это может помочь в войне с РФ

В спектре внимания издания "Комментарии" продолжает оставаться исторический визит делегации Саудовской Аравии (СА) в Украину. Теперь эксперты рассказали нам не только об экономической, но и о политической и даже геополитической важности этой встречи.

Встреча президента Украины с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия

СА противостоит в Персидском заливе – Ирану, беспилотники которого атакую не только Украину, но и нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии

Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ считает, что это достаточно интересный визит. Причем, не только тем, что Украина получила очередной пакет помощи (гуманитарная помощь на 100 млн долл. и нефтепродукты на 300 млн долл).

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"Важно также понимать, что это – первый визит министра иностранных дел Саудовской Аравии (СА) за всё время дипломатических отношений. И если посмотреть на персоналии (а для Востока это всегда очень важно), то глава МИД СА – принц крови Фейсал бин Фархан Аль Сауд. Он работал дипломатом в Берлине, Вашингтоне. И, как говорят, выполняет достаточно деликатные и важные поручения наследного принца. В прежнем году получил высший орден Королевства из рук действующего короля – наиболее возрастного монарха в мире. Это явно не простой визит, – подчеркивает эксперт. – Тем более, учитывая, что арабский геополитический протокластер (который пока не стал глобальным экономическим и политическим кластером, но в ближайшее время может стать) начинает играть всё более важную роль в мировой политике. И это из разряда тех контактов, о которых президент Зеленский говорил еще в прошлом году. Подчеркивая важность активизировать украинскую международную политику в Африке, Азии и так далее. Проявление работы нашей дипломатии на различных уровнях, в том числе мультикультурном".

По словам Алексея Куща, следует также понимать, что СА (суннитское мусульманское государство) противостоит в Персидском заливе – Ирану (шиитское мусульманское государство), беспилотники которого атакую не только Украину (руками россиян), но и нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии. Кроме того, Иран поддерживает хуситов (шиистских повстанцев) в Йемене, где СА даже проводила свою спецоперацию.

"Сближение РФ и Ирана в военной сфере нарушило негласный консенсус, который был между Москвой и Эр-Риядом. Он заключался в том, что РФ не предоставляет Ирану военные технологии, а СА сдерживает финансирование и ограничивает контакты ваххабитских организаций, которые возникают на ее территории, с соответствующими – российскими. А Саудовская Аравия имеет очень сильное влияние на различные мусульманские группы, прежде всего, на Северном Кавказе, – акцентирует эксперт. – Но Москва этот негласный консенсус нарушила, начав резко обмениваться с Ираном военными технологиями. Соответственно, у СА теперь развязаны руки. В том числе в ракурсе сотрудничества с Украиной в военно-технической сфере".

Для Кремля негатив не только в этом, уверен Алексей Кущ. По его мнению, если Саудовская Аравия активизирует свои контакты в мусульманском мире РФ, это может закончиться для последней крайне неприятными сюрпризами.

У Украины с СА могут быть точки соприкосновения по принципу "враг моего врага – мой друг"

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов рассуждает так:

"За год международная поддержка Украины не только не снизилась, а даже расширяется. И визит в Киев делегации Саудовской Аравии говорит о том, что страны, которые ранее колебались касательно отношения к этой войне, всё больше становятся на сторону Украины".

У СА, отмечает эксперт, были разные зигзаги во внешней политике: периоды потепления с РФ и похолодания с США, обратные движения. Это страна, которая долго присматривается — и лишь потом принимает решение. Но если уже даже Саудовская Аравия начала открыто поддерживать Украину, это говорит о многом, считает Николай Спиридонов.

"У Украины с СА могут быть точки соприкосновения по принципу "враг моего врага — мой друг". А у Саудовской Аравии, как и у нас, есть явные проблемы с Ираном. Который, как мы знаем, поставляет РФ дроны, периодически атакующие Украины. Ходят разговоры о поставках ракет и снарядов. Так что на данном этапе Иран для СА и Украины – общий враг", – акцентирует эксперт.

Безусловно, продолжает он, расширение международной коалиции по поддержке Украины позитивным для нас образом отразится на нашей борьбе с российской агрессией. Это означает приближение нашей победы. Чем больше и стабильнее нас поддерживает мир, тем быстрее мы отстоим свою независимость и территориальную целостность, подчеркивает Николай Спиридонов.

"Важно, – отмечает он, – понимать, что СА богата тем же, чем РФ – нефтью и газом. И чем активнее Саудовская Аравия будет выходить на этот рынок, тем меньше там места для россиян. Что ударит по притоку средств в страну-агрессора, опять же, ускоряя украинскую победу в этой войне".

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