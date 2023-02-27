Исторический визит делегации Саудовской Аравии в Киев: в чем его важность

В Украине впервые на высоком уровне побывала делегация Саудовской Аравии во главе с министром иностранных дел Королевства. Состоялись встречи и переговоры на высшем уровне, было подписано два документа, которые формализуют предоставление нашей стране пакета гуманитарной помощи в размере 400 млн долл. (гуманитарная помощь на 100 млн долл. и нефтепродукты на 300 млн долл). Эксперты рассказали изданию "Комментарии" об экономической ценности данного визита.

Делегация Саудовской Аравии. Фото: сайт Офиса президента

Визит высокой делегации Королевства в Украину можно считать цементированием позиции по украинскому вопросу

Народный депутат Украины IХ созыва, глава подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб поясняет:

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"Визит в Украину министра иностранных дел Саудовской Аравии – знаковый по многим причинам. В первую очередь, это первый официальный визит главы МИД Королевства с момента установления дипломатических отношений. Во-вторых, это маркер – самая большая экономика Ближнего Востока готова подставить Киеву плечо".

По мнению эксперта, сотрудничество между Киевом и Эр-Риядом следует углублять, что вполне реально, учитывая позицию, которую Королевство занимает в отношении войны в Украине.

Следовательно, визит высокой делегации Королевства в Украину можно считать цементированием позиции по украинскому вопросу", – подчеркивает Виктория Гриб. "В прошлую пятницу на Генассамблее ООН Саудовская Аравия поддержала резолюцию с требованием к России вывести войска из Украины

Показательно также и то, продолжает она, что в пакет помощи Украине вошли нефтепродукты.

"В октябре прошлого года американские сенаторы раскритиковали возглавляемое Саудовской Аравией решение ОПЕК+ ограничить добычу нефти. На фоне обстрелов украинской энергетической инфраструктуры уменьшение добычи называли подогревом агрессии россиян, – напоминает нардеп. – Глава комитета по иностранным делам Сената США Роберт Менендес даже инициировал заморозку сотрудничества Соединенных Штатов с Саудовской Аравией, "пока Королевство не пересмотрит свою позицию по войне в Украине". Сегодня мы видим четкую позицию Эр-Рияда, а главное – готовность помочь Украине финансово. В настоящее время важно заручиться поддержкой Королевства украинской инициативы по поставкам зерна в страны Африки, страдающие от голода. В перспективе Эр-Рияд может стать крупным партнером Киева в процессе послевоенного обновления Украины, а также реализации перспективных проектов в агропромышленной и энергетической сферах".

Позиция СА важна для безопасности и экономического развития Украины

Генеральный директор группы компаний Advanter Group, сооснователь в Общественной платформе "Новая Страна" и Центре Экономического Восстановления, доктор экономических наук Андрей Длигач обращает внимание, что ежегодные средние темпы экономического роста Саудовской Аравии (СА) в последние 10 лет около 4%. За 2022 год ВВП вырос на 8% и превысил 1 трлн долларов. Или 28 000 долларов США на душу населения. То есть – в 7 раз больше, чем в Украине.

"А собственно количество жителей в наших странах одинаковое (правда, в СА количество жителей возросло на 20% за последние 10 лет), – отмечает эксперт. – Импорт СА значителен, однако преимущественно это продукция машиностроения, транспорт, металлы. Пищевые продукты и аграрное сырье около 11% от импорта королевства. А собственно импорт из Украины – это лишь 0,5% общего импорта СА".

Это, подчеркивает Андрей Длигач, говорит о том, что Украина остается до сих пор не приоритетным торговым партнером для Саудовской Аравии.

"Количество украинских компаний, представленных в СА, остается низким, – продолжает он. – Хотя есть экспорт крупнейших украинских агро-и продуктовых компаний. Есть представительство МХП (Мироновский хлебопродукт)".

"Украинский бизнес, по словам Андрея Длигача, даже планирует проведение инвестиционного форума в СА этой весной.

"Бизнес-сообщество Board намерено создать локальное представительство и ищет партнеров в Королевстве. Следовательно, интерес к рынку СА и сотрудничеству с инвесторами из этой страны высок, – отмечает эксперт. – Более того, идея создания зоны продовольственной безопасности СА в Украине обсуждается на разных уровнях и уже в прошлом имелись практические шаги (в частности, приобретение саудовскими инвесторами Агрохолдинга "Мрія")".

Следовательно, заключает Андрей Длигач, активность дипломатов, двусторонние встречи, визиты и бизнес-форумы двух стран являются первыми шагами для развития отношений.

"Позиция СА важна для безопасности и экономического развития Украины, – уверен эксперт. – А совместные проекты не должны ограничиться только проектами в области АПК. Значительные перспективы есть в энергетическом машиностроении, участии украинских производителей строительных материалов в строительстве инновационных городов в Саудовской Аравии. А Украина является перспективным рынком для саудовских инвесторов в машиностроении, инфраструктурных проектах, логистике".

Сам визит можно рассматривать как своеобразное "потепление" отношений с Саудовской Аравией

Эксперт по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Денис Саква рассуждает так:

"Для нас этот визит – явно позитивное развитие событий. Тот же грант на 300 миллионов долларов для закупки нефтепродуктов – это экономия средств бюджета на эту сумму".

Кроме того, акцентирует эксперт, сам визит можно рассматривать как своеобразное "потепление" отношений с Саудовской Аравией, которая была в некотором смысле партнером России на нефтяном рынке через механизм ОПЕК+.

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