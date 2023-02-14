Чем закончится скандал в Минобороны – могут ли помочь кадровые перестановки

Первым заместителем министра обороны Украины может на период военного положения стать действующий военный. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. В свою очередь, действующий глава Минобороны Алексей Резников, подвергающийся критике после ряда коррупционных скандалов в МО, без уточнения фамилий анонсировал кадровые и структурные изменения в министерстве. О чем говорит ситуация с МО? Что следует предпринять, чтобы снизить коррупционные риски и повысить эффективность этого важнейшего, особенно во время войны, министерства? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Министерство обороны Украины. Фото: из открытых источников

Гибкая кадровая политика и готовность к нестандартным решениям могут являться залогом положительного влияния на ситуацию

Эксперт Института постинформационного общества, медиаэксперт, замминистра информполитики (2017-2019 гг) Дмитрий Золотухин рассуждает так:

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"Министерство обороны Украины является основным государственным органом в период военного положения. Самые масштабные объемы государственного бюджета используют два государственных органа – собственно Минобороны и Главное управление разведки (ГУР) МО. Бюджет ГУР МО следует рассматривать отдельно, поскольку, согласно законодательству Украины, разведывательные органы имеют право тратить средства совершенно тайно, не раскрывая вообще ничего. И бюджет самого ГУР МО, во многом, тоже засекречен. Большая часть бюджетов министерства обороны также реализуется во время военного положения без раскрытия нюансов этих процессов. Естественно, это порождает ситуации, благоприятные для злоупотреблений".

Однако, отмечает эксперт, ситуацию вокруг минобороны следует рассматривать как минимум в трех измерениях.

"Во-первых, в военном и антикоррупционном измерениях. Чем больше журналисты и активность будут мешать хищению средств, тем больше возможностей у украинских бойцов, начиная с питания и обеспечения, заканчивая вооружением. От этого зависит наша жизнь, – акцентирует Дмитрий Золотухин. – Во-вторых, в политическом измерении. Очевидно, что деятельность отдельных депутатов свидетельствует о страстном желании Офиса президента Украины назначить министром обороны главу ГУР Кирилла Буданова. За этим желанием, очевидно, стоят исключительно политические мотивы и личные предпочтения. Однако, просто назначить одного и уволить другого – нельзя. Украина не такое государство, где все решает один человек. А потому нужно создать необходимый медийный фон. В-третьих, имеется гибридное измерение информационно-психологического противостояния. Коррупция является одной из крупнейших уязвимостей Украины, не только в связи с тем, что воруют, но и в связи с тем, что западные доноры инвестировали миллионы долларов для укоренения в сознании украинцев нарративов о том, что – все воруют".

Поэтому эти уязвимости охотно использует враг для дестабилизации работы ключевого государственного органа, подчеркивает эксперт.

По его мнению, чтобы эффективно повлиять на сложившуюся ситуацию, нужны нестандартные ходы. И ряд увольнений из минобороны показал готовность к таким решениям.

"На днях я предлагал назначить Виталия Шабунина как активиста с определенной репутацией заместителем министра обороны. Однако он и его коллеги заявили об отказе сотрудничать с министерством, показав свою истинную позицию. Вместо этого поступила информация о возможности назначения заместителем министра Виталия Дейнеги (основатель фонда "Вернись живым"), что очень радует. Гибкая кадровая политика и готовность к нестандартным решениям могут являться залогом положительного влияния на ситуацию", – констатирует Дмитрий Золотухин.

Логика, видимо, в том, что необходимо уравновесить назначение в МО представителей гражданского общества каким-то военным

По словам руководителя политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игоря Рейтеровича, анонсированные изменения в МО говорят о том, что Резников – остаётся.

"Но для того, чтобы как-то отреагировать на коррупционные скандалы в министерстве, дать какой-то ответ возмущенному обществу, необходимо было провести определенные изменения. В частности, решили назначить новых заместителей. По слухам, ими могут стать экс-посол в Канаде, бывший депутат Андрей Шевченко, а также основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега. Эти люди имеют хорошую репутацию, прежде всего, среди гражданского общества. Таким образом, МО сможет не только отреагировать на коррупционные скандалы, но и продемонстрировать свою открытость, подотчетность и желание проводить реформы, связанные с усилением общественного контроля над деятельностью ведомства", – поясняет эксперт.

Касательно указа президента, что замом министра обороны может быть военный, тут ситуация не столь однозначна, считает он.

"Логика, видимо, в том, что необходимо уравновесить назначение в МО представителей гражданского общества каким-то военным. Человеком, более профессионально разбирающимся в тех или иных вопросах, возможно, с прицелом его работы в тесной координации с гражданскими коллегами в принятии важных решений", – рассуждает Игорь Рейтерович.

Он считает, что вся недавняя коррупционная история показала – реформа МО не была доведена до конца.

"Наличие коррупционных скандалов продемонстрировало "узкие места", которыми могут воспользоваться нечистые на руку люди. Соответственно, реформу следует проводить дальше – и заканчивать ее в контексте тех принципов и стандартов, которые приняты в тех же европейских странах. Руководить МО должны гражданские, выполняющие менеджерские функции. И обязателен общественный контроль, парламентский контроль", – уверен эксперт.

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