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10 смертей 2023 года, которые нас шокировали

Известные люди, смерть, которых стала неожиданной для украинцев в 2023 году.

сегодня, 18:00
Автор:
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Slava Kot
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В 2023 году умерли многие культовые люди, певцы, актеры, политики, военные и другие известные деятели. Большинство смертей вызывает боль и ощущение невероятной потери, однако в этом году умирали и те, к которым может быть и другое отношение. Портал "Комментарии" собрал 10 смертей 2023, которые стали шоком для многих украинцев.

10 смертей 2023 года, которые нас шокировали

10 смертей 2023 года, которые нас шокировали

Денис Монастырский – погиб 18 января

10 смертей 2023 года, которые нас шокировали - фото 2

Денис Монастырский заменил Арсена Авакова в должности министра внутренних дел, занимавшего эту должность более 7 лет. Таким образом, Монастырский стал 12 главой МВД Украины. В сентябре 2022 года Денис Монастырский был вовлечен в наибольший обмен пленными во время войны. Тогда домой вернулись 215 украинцев, в том числе более 100 бойцов и командиры "Азова". Денис Монастырский погиб 18 января во время авиатроха вертолета ГСЧС в Броварах Киевской области.

Дмитрий Коцюбайло "Да Винчи" — погиб 7 марта

10 смертей 2023 года, которые нас шокировали - фото 3

Командир 1 ОМБ "Волки Да Винчи" Дмитрий Коцюбайло добровольцем пошел на войну в 2014 году. Позывной "Да Винчи" получил из-за таланта к рисованию. Полномасштабное вторжение военный встретил на Донбассе близ города Счастья. Дмитрий Коцюбайло стал первым добровольцем, которому было присвоено звание "Герой Украины" прижизненно. В 2022 году он был внесен в рейтинг "30 до 30: лицо будущего" от "Forbes". Погиб Дмитрий Коцюбайло 7 марта 2023 года в битве за Бахмут от осколочного ранения в возрасте 27 лет. 10 марта в Киеве состоялось прощание с Дмитрием Коцюбайлом. Почтить пришли тысячи украинцев на Майдан, в частности президент Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и глава ГУР Кирилл Буданов.

Тина Тернер – умерла 24 мая

10 смертей 2023 года, которые нас шокировали - фото 4

Американская певица Тина Тернер, которая имела имя при рождении Анна Мэй Буллок из-за своего темперамента и сценических выступлений была названа "Королевой рок-ролла". Певица за свою карьеру получила восемь премий Грэмми и завоевала любовь фанатов со всего мира. Тина Тернер скончалась 24 мая 2023 года в возрасте 83 лет.

Сильвио Берлускони – умер 12 июня

10 смертей 2023 года, которые нас шокировали - фото 5

Итальянский политик Сильвио Берлускони, трижды занимавший пост премьер-министра страны. Берлускони был одним из самых богатых итальянцев, которому принадлежит контрольный пакет акций Fininvest, владеющей около 150 компаниями. Также Сильвио Берлускони принадлежал более 30 лет футбольный клуб "Милан", в том числе и в период, когда за него играл Андрей Шевченко. Итальянский политик неоднократно попадал в сексуальные и политические скандалы, в частности, поддерживал Путина и заявлял о признании незаконного "референдума" в Крыму в 2014 году. Умер в возрасте 86 лет в больнице от лейкемии.

Шинейд О'Коннор – скончалась 26 июля

10 смертей 2023 года, которые нас шокировали - фото 6

Культовая ирландская певица Шинейд О'Коннор записала 10 студийных альбомов, самым успешным из которых стал второй, вышедший в 1990 году. Именно в этом альбоме содержится ее известнейший хит "Nothing Compares 2U". В течение многих лет Шинейд О'Коннор критически высказывалась о католической церкви и боролась за права на контрацепцию, аборты и равенство в браке. Она вызвала мировой скандал, разорвав фотографию Иоанна Павла II в знак протеста против сокрытия педофилии священников. Шинейд О'Коннор скончалась в возрасте 56 лет.

Евгений Пригожин – погиб 23 августа

10 смертей 2023 года, которые нас шокировали - фото 7

Российский военный преступник, олигарх и владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, также выступавший одной из ключевых фигур в российско-украинской войне. Наиболее известен попыткой военного переворота в июне 2023 года, от которой впоследствии отказался. Аналитики неоднократно заявляли, что президент РФ Путин может устранить Пригожин после его бунта. Погиб во время авиакатастрофы в России при невыясненных обстоятельствах.

Майкл Хэмбон – умер 27 сентября

10 смертей 2023 года, которые нас шокировали - фото 8

Майкл Хэмбон снимался в таких постановках, как "Госфорд Парк", "Всадник без головы" и сериале "Польная корона". Однако наибольшую популярность ему принесла роль директора Хогвартса и наставника главного героя серии фильмов "Гарри Поттер". Хэмбон получил эту роль после умершего от рака Ричарда Гарриса. Сам Майкл Хэмбон умер в возрасте 82 лет.

Нина Матвиенко – умерла 8 октября

10 смертей 2023 года, которые нас шокировали - фото 9

Народная певица Украины Нина Матвиенко родилась в Житомирской области. Нина Матвиенко в 1967 году попала в Украинский народный хор им. Г. Веревки и начала активную гастрольную карьеру. Выступления прошли в Канаде, США, Польше, Франции, Корее, Мексике и других странах. В своем репертуаре есть как собственные, так и народные песни. Кроме музыкальной карьеры, певица также снималась в кино. Умерла Нина Матвиенко за два дня до своего 76-го дня рождения 8 октября.

Мэттью Перри – умер 28 октября

10 смертей 2023 года, которые нас шокировали - фото 10

Американский актер Мэттью Перри наиболее известен по роли Чендлера Бинга в сериале "Друзья". За свою долгую карьеру комедийного актера он снялся в сериалах и фильмах, в том числе "Мне снова 17", "Девять ярдов" и "Десять ярдов". Перри боролся с давлением славы и зависимостей от алкоголя и наркотиков. В автобиографии прямо писал о смерти. Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет в своем доме.

Илья Кива – ликвидирован 6 декабря

10 смертей 2023 года, которые нас шокировали - фото 11

Илья Кива – это бывший пророссийский украинский политик и народный депутат от запрещенной партии ОПЗЖ. Перед полномасштабным вторжением Кива бежал в Испанию, а впоследствии был замечен в России. В Украине признан предателем и был приговорен заочно к 14 годам заключения. Вероятно, ликвидирован украинской разведкой 6 декабря 2023 года в Московской области. После смерти Кивы украинская разведка призвала возвращаться предателей в Украину для честного суда.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об итогах года: топ-победы и поражения Украины в 2023-м.

Также "Комментарии" писали о Софии Ротаре, которая обратилась к украинцам по случаю Рождества.



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