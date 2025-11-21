Як українські військові відреагували на новий мирний план США

Адміністрація США представила новий мирний план із 28 пунктів, який, за словами президента Володимира Зеленського, Київ готовий обговорювати з командою Дональда Трампа. Попри брак офіційних деталей, сам факт появи документа викликав хвилю реакцій, зокрема серед українських військових, для яких наслідки будь-яких міжнародних рішень відчуваються безпосередньо на фронті.

Реакція українських військових на мирний план США. Фото з відкритих джерел

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенант Андрій Коваленко, позитивно оцінює сам факт того, що США пропонують шукати вихід із війни дипломатичним шляхом. Він наголошує, що будь-які зусилля міжнародних партнерів варто підтримувати, однак головна проблема полягає у поведінці Росії.

"Будь-які зусилля Трампа завершити цю війну можна тільки вітати. Лишилося, щоб росія не зривала їх, як вона завжди робить. Ну і захист українських інтересів та недопущення повторення агресії", — зазначає Коваленко.

Старший лейтенант Сил оборони з позивним "Алекс" різко критикує документ, називаючи його "позбавленим сенсу". На його думку, будь-які паперові гарантії слабко працюють із державою, яка системно порушує міжнародне право.

"Прочитав 28, нікому непотрібних та позбавлених будь-якого сенсу та користі, пунктів. Давно треба вже зрозуміти, що все написане на папері так само легко порушується, як і пишеться, тому головне не те, як це все зупинити, а те — як це все не повторити, маю на увазі адекватні механізми стримування від рецидиву цієї війни, якщо її кінець взагалі матиме місце", — реагує військовий.

Військовий припускає, що говорити про реальний кінець війни поки зарано, адже немає передумов, а навколо лише "чутки".

Молодший сержант Станіслав Бунятов вважає, що Кремль зараз не готовий до жодних домовленостей. За його словами російське керівництво має політичну потребу в "переможній" картинці для внутрішньої аудиторії, а не в реальному припиненні війни.

"Зараз путіну невигідно підписувати всілякі мирні плани. У них є просування на фронті, налагоджені виробничі процеси, економіка на військових рейках і т. д. Якщо ви думаєте, що його надто бентежать санкції, то помиляєтеся. Основне його завдання зараз — правильно закласти баранам у голову, що "цілі СВО досягнуто", адже це його репутація перед народом", — вказує Бунятов.

Військовий переконаний, що першим сигналом готовності Москви до миру стане зміна риторики російської пропаганди. Поки цього немає, на думку Бунятова, Кремль не розглядає мир як вигідний для себе сценарій.

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін називає дискусію навколо мирного плану передчасною. На його думку, ситуація на фронті та загрози зимового періоду значно більш реальні та нагальні.

"Поки що всі ці "інсайди" з умовами закінчення війни — інформаційний шум. Нам треба зосередитись зовсім на іншому. Буде важка зима, з відключеннями, обстрілами та дуже складною ситуацією на фронті, де рф нарощуватиме наступальні дії на максимум своїх можливостей. В такий час особливо важливо зібратись та спрямувати зусилля на фронт. Бо саме там вирішується все", — реагує Жорін.

Військовий упевнений, що до конкретних мирних угод ще далеко, а розмови про них не мають відволікати від реальних викликів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський назвав умови України у відповідь на новий мирний план США.

Також "Коментарі" писали на які поступки має піти Росія у мирному плані Трампа.