Як українські військові відреагували на новий мирний план США

Адміністрація США представила новий мирний план із 28 пунктів, який, за словами президента Володимира Зеленського, Київ готовий обговорювати з командою Дональда Трампа. Попри брак офіційних деталей, сам факт появи документа викликав хвилю реакцій, зокрема серед українських військових, для яких наслідки будь-яких міжнародних рішень відчуваються безпосередньо на фронті.
Реакція українських військових на мирний план США. Фото з відкритих джерел
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенант Андрій Коваленко, позитивно оцінює сам факт того, що США пропонують шукати вихід із війни дипломатичним шляхом. Він наголошує, що будь-які зусилля міжнародних партнерів варто підтримувати, однак головна проблема полягає у поведінці Росії.
Старший лейтенант Сил оборони з позивним "Алекс" різко критикує документ, називаючи його "позбавленим сенсу". На його думку, будь-які паперові гарантії слабко працюють із державою, яка системно порушує міжнародне право.
Військовий припускає, що говорити про реальний кінець війни поки зарано, адже немає передумов, а навколо лише "чутки".
Молодший сержант Станіслав Бунятов вважає, що Кремль зараз не готовий до жодних домовленостей. За його словами російське керівництво має політичну потребу в "переможній" картинці для внутрішньої аудиторії, а не в реальному припиненні війни.
Військовий переконаний, що першим сигналом готовності Москви до миру стане зміна риторики російської пропаганди. Поки цього немає, на думку Бунятова, Кремль не розглядає мир як вигідний для себе сценарій.
Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін називає дискусію навколо мирного плану передчасною. На його думку, ситуація на фронті та загрози зимового періоду значно більш реальні та нагальні.
Військовий упевнений, що до конкретних мирних угод ще далеко, а розмови про них не мають відволікати від реальних викликів.
