Новий мирний план США для України: на які поступки має піти Росія

Новий мирний план США з 28 пунктів щодо врегулювання війни в Україні передбачає масштабні поступки Києва у бік Росії, включно з передачею частини українських територій та зменшенням чисельності української армії. Однак, які у ньому існують поступки, на які має піти Росія.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Associated Press

За інформацією ЗМІ, документ розроблявся спецпредставником президента США Стівом Віткоффом у співпраці з російською стороною, яку очолював близький до Кремля Кирило Дмитрієв. Україна та європейські союзники не брали участі в підготовці цього мирного плану.

Серед ключових пунктів нового мирного плану США вимога до України скоротити чисельність Збройних сил до 40–50% нинішнього складу, що може становити близько 400 тис. військових. При цьому скорочення російської армії не передбачене. Україні також пропонують відмовитися від далекобійної зброї, здатної досягати Москви, а також обмежити мобілізаційні можливості та постачання західного озброєння.

Документ передбачає виведення українських військ із підконтрольних Києву районів Донбасу, які нібито переходять під контроль Москви в статусі "демілітаризованих територій", які будуть перебувати в "оренді" в РФ. Згідно з мирним планом, США та низка країн Заходу мали б визнати російськими Крим і Донбас, але від України формального визнання не вимагатимуть.

Окремі поступки стосуються гуманітарної та політичної сфер, зокрема відмова України від вступу в НАТО, повернення УПЦ МП, надання російській мові офіційного статусу. Також передбачається зняття санкцій із РФ і відмова Києва від вимог щодо відповідальності за воєнні злочини.

Щодо поступок Росії у мирному плані США, то вони виглядають мінімальними. Крім плати за "оренду" Донбасу, Москва матиме можливість повернути Україні окремі невеликі території під час переговорів. Також Росія зобов’язується не нападати в майбутньому на Україну.

Разом з тим, Віткофф зазначив, що мирний план США може змінюватися під час пошуків компромісу.

