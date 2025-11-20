Зеленський погодився на переговори щодо мирного плану Трампа, який викликав шок у Києві та Європі

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність обговорити з адміністрацією Дональда Трампа новий мирний план щодо врегулювання війни в Україні. Про це повідомляє Axios із посиланням на американських та українських чиновників. Ідеться про документ з 28 пунктів, який передбачає масштабні поступки Росії, включно з передачею частини українських територій.

За даними джерел Axios, під час зустрічі з міністром армії США Деном Дрісколлом Зеленському представили письмову копію мирного плану Трампа. Американська сторона наполягала на "суворих термінах" його погодження. Попри різко негативну реакцію Києва та європейських столиць, український президент висловив готовність до переговорів з США щодо мирного плану.

"Замість того, щоб категорично відмовитися від нього, Зеленський погодився на переговори, і його офіс заявив, що він очікує обговорити це з президентом Трампом найближчими днями", — пише Axios.

План, який складається з 28 пунктів і був розроблений у консультації з російськими представниками, передбачає, зокрема, обмеження чисельності українських Збройних сил після завершення війни, передачу Росії частину неокупованих територій, а також зміну статусу російської мови. Раніше подібні пропозиції Україна рішуче відкидала.

В адміністрації Трампа наголошують, що документ є "активним" і може бути змінений. Вашингтон обіцяє врахувати позиції України та європейських партнерів, яких не залучали до початкової розробки плану.

"Якщо людям не подобаються окремі пункти, вони мають сказати нам — і ми шукатимемо компроміс", — заявив Віткофф.

Як вказує Axios, Дрісколл прибув до України для обговорення військових технологій, однак за вказівкою Білого дому отримав нове завдання — "розпочати переговори" щодо мирного документа від імені спецпосланця США Стіва Віткоффа та держсекретаря Марко Рубіо.

