Зеленский согласился на переговоры по мирному плану Трампа, который вызвал шок в Киеве и Европе

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности обсудить с администрацией Дональда Трампа новый мирный план по урегулированию войны в Украине. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских и украинских чиновников. Речь идет о документе из 28 пунктов, предусматривающего масштабные уступки России, включая передачу части украинских территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

По данным источников Axios, во время встречи с министром армии США Дэном Дрисколлом Зеленскому представили письменную копию мирного плана Трампа. Американская сторона настаивала на "строгих терминах" его согласования. Несмотря на резко негативную реакцию Киева и европейских столиц, украинский президент выразил готовность к переговорам с США по мирному плану.

"Вместо того чтобы категорически отказаться от него, Зеленский согласился на переговоры, и его офис заявил, что он ожидает обсудить это с президентом Трампом в ближайшие дни", — пишет Axios.

План, состоящий из 28 пунктов и разработанный в консультации с российскими представителями, предусматривает, в частности, ограничение численности украинских Вооруженных сил после завершения войны, передачу России часть неоккупированных территорий, а также изменение статуса русского языка. Ранее подобные предложения Украина решительно отвергала.

В администрации Трампа подчеркивают, что документ "активен" и может быть изменен. Вашингтон обещает учесть позиции Украины и европейских партнеров, которых не привлекали к первоначальной разработке плана.

"Если людям не нравятся отдельные пункты, они должны сказать нам – и мы будем искать компромисс", – заявил Виткофф.

Как указывает Axios, Дрисколл прибыл в Украину для обсуждения военных технологий, однако по указанию Белого дома получил новую задачу — "начать переговоры" по мирному документу от имени спецпосланника США Стива Виткоффа и госсекретаря Марко Рубио.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как Зеленский отреагировал на секретный план Трампа для Украины.

Также "Комментарии" писали о реакции ЕС на новый "мирный план" США по Украине.