Зеленский согласился на переговоры по мирному плану Трампа, который вызвал шок в Киеве и Европе

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент Владимир Зеленский заявил о готовности обсудить с администрацией Дональда Трампа новый мирный план по урегулированию войны в Украине. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских и украинских чиновников. Речь идет о документе из 28 пунктов, предусматривающего масштабные уступки России, включая передачу части украинских территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
По данным источников Axios, во время встречи с министром армии США Дэном Дрисколлом Зеленскому представили письменную копию мирного плана Трампа. Американская сторона настаивала на "строгих терминах" его согласования. Несмотря на резко негативную реакцию Киева и европейских столиц, украинский президент выразил готовность к переговорам с США по мирному плану.
План, состоящий из 28 пунктов и разработанный в консультации с российскими представителями, предусматривает, в частности, ограничение численности украинских Вооруженных сил после завершения войны, передачу России часть неоккупированных территорий, а также изменение статуса русского языка. Ранее подобные предложения Украина решительно отвергала.
В администрации Трампа подчеркивают, что документ "активен" и может быть изменен. Вашингтон обещает учесть позиции Украины и европейских партнеров, которых не привлекали к первоначальной разработке плана.
Как указывает Axios, Дрисколл прибыл в Украину для обсуждения военных технологий, однако по указанию Белого дома получил новую задачу — "начать переговоры" по мирному документу от имени спецпосланника США Стива Виткоффа и госсекретаря Марко Рубио.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, как Зеленский отреагировал на секретный план Трампа для Украины.
Также "Комментарии" писали о реакции ЕС на новый "мирный план" США по Украине.