Зеленський відреагував на секретний план Трампа для України

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність України обговорити реальні механізми, які можуть привести до завершення війни. За його словами, Україна підтримує кожну справедливу пропозицію президента США Дональда Трампа щодо припинення війни.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом опублікував заяву з реакцією на секретний план Трампа для України.

"Ми в Україні від початку цього року підтримуємо всі рішучі кроки та лідерство Президента Трампа, кожну сильну й справедливу пропозицію, щоб закінчити цю війну. І тільки Президент Трамп і Сполучені Штати Америки мають достатню силу, щоб війна нарешті закінчилась", — вказує президент.

Як пояснив президент, що Туреччина запропонувала свою територію як майданчик для переговорів. За його словами, важливо аби плани закінчення війни обговорювалися спільно з іншими партнерами заради довготривалого миру.

"Ми готові працювати і в будь-яких інших змістовних форматах, які можуть дати результат. Але головне для зупинки кровопролиття й тривалого миру – щоб ми працювали в координації разом з усіма партнерами і щоб американське лідерство залишалось дієвим, сильним і наближало мир, який протримається довго та дасть безпеку людям", — додав Зеленський.

Заява Зеленського пролунала на тлі повідомлень про те, що адміністрація Трампа підготувала секретний план з 28 пунктів щодо припинення війни без участі України та більшості європейських партнерів. За даними ЗМІ, документ містить пропозиції щодо скорочення української армії, надання російській мові статусу офіційної та відмови від окупованих Росією територій. Крім того, розробку плану очолює посланець Трампа Стів Віткофф, який уже детально обговорив його з російським посланцем Путіна Кирилом Дмитрієвим.

