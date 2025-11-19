logo

RU UA
Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский отреагировал на секретный план Трампа для Украины
НОВОСТИ

Зеленский отреагировал на секретный план Трампа для Украины

Владимир Зеленский отреагировал на информацию о секретном плане Трампа для завершения войны в Украине.

19 ноября 2025, 23:00
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности Украины обсудить реальные механизмы, которые могут привести к завершению войны. По его словам, Украина поддерживает каждое справедливое предложение президента США Дональда Трампа о прекращении войны.

Зеленский отреагировал на секретный план Трампа для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский после встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом обнародовал заявление с реакцией на секретный план Трампа для Украины.

"Мы в Украине с начала этого года поддерживаем все решительные шаги и лидерство Президента Трампа, каждое сильное и справедливое предложение, чтобы закончить эту войну. И только Президент Трамп и Соединенные Штаты Америки обладают достаточной силой, чтобы война наконец-то закончилась", — указывает президент.

Как пояснил президент, Турция предложила свою территорию как площадку для переговоров. По его словам, важно, чтобы планы окончания войны обсуждались совместно с другими партнерами ради долгосрочного мира.

"Мы готовы работать и в любых других содержательных форматах, которые могут принести результат. Но главное для остановки кровопролития и продолжительного мира — чтобы мы работали в координации вместе со всеми партнерами и чтобы американское лидерство оставалось действенным, сильным и приближало мир, который продержится долго и обеспечит безопасность людям", — добавил Зеленский.

Заявление Зеленского прозвучало на фоне сообщений о том, что администрация Трампа подготовила секретный план из 28 пунктов по прекращению войны без участия Украины и большинства европейских партнеров. По данным СМИ, документ содержит предложения по сокращению украинской армии, предоставлению русскому языку статуса официального и отказа от оккупированных Россией территорий. Кроме того, разработку плана возглавляет посланец Трампа Стив Виткофф, который уже подробно обсудил его с российским посланником Путина Кириллом Дмитриевым.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Путина цинично ответили на призыв Эрдогана возобновить переговоры с Украиной.

Также "Комментарии" писали, что стало известно, почему сорвалась встреча Зеленского и Виткоффа по мирному плану США.



Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/16968
