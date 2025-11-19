Зеленский отреагировал на секретный план Трампа для Украины

Рубрики
Президент Владимир Зеленский заявил о готовности Украины обсудить реальные механизмы, которые могут привести к завершению войны. По его словам, Украина поддерживает каждое справедливое предложение президента США Дональда Трампа о прекращении войны.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский после встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом обнародовал заявление с реакцией на секретный план Трампа для Украины.
Как пояснил президент, Турция предложила свою территорию как площадку для переговоров. По его словам, важно, чтобы планы окончания войны обсуждались совместно с другими партнерами ради долгосрочного мира.
Заявление Зеленского прозвучало на фоне сообщений о том, что администрация Трампа подготовила секретный план из 28 пунктов по прекращению войны без участия Украины и большинства европейских партнеров. По данным СМИ, документ содержит предложения по сокращению украинской армии, предоставлению русскому языку статуса официального и отказа от оккупированных Россией территорий. Кроме того, разработку плана возглавляет посланец Трампа Стив Виткофф, который уже подробно обсудил его с российским посланником Путина Кириллом Дмитриевым.
