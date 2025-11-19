logo_ukra

BTC/USD

82188

ETH/USD

2682.01

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Стало відомо, чому зірвалася зустріч Зеленського і Віткоффа щодо мирного плану США
commentss НОВИНИ Всі новини

Стало відомо, чому зірвалася зустріч Зеленського і Віткоффа щодо мирного плану США

Зустріч Зеленського та спецпредставника США Віткоффа в Туреччині була скасована.

19 листопада 2025, 21:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Запланована зустріч президента України Володимира Зеленського зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом у Туреччині не відбулася. Про причини зриву зустрічі пише Axios із посиланням на американські та українські джерела.

Стало відомо, чому зірвалася зустріч Зеленського і Віткоффа щодо мирного плану США

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Як вказує видання Axios, зустріч мала відбутися в Анкарі у 19 листопада та пройти у тристоронньому форматі за участі Зеленського, Віткоффа та міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана. 

Американський посадовець розповів, що Віткофф планував обговорити новий мирний план США щодо завершення війни. Однак переговори були скасовані після того, як стало зрозуміло, що українська сторона не зацікавлена в запропонованій ініціативі.

За даними Axios, Зеленський приїхав до Туреччини з іншим баченням можливого мирного врегулювання. Це документ, який розроблений разом із європейськими партнерами. Джерела зазначають, що саме цей варіант Росія "ніколи не погодиться прийняти".

Український урядовець, якого цитує видання, пояснив відмову від зустрічі бажанням обговорювати будь-які пропозиції у ширшому форматі за участі європейських країн. Ще один американський посадовець назвав додатковою причиною внутрішньополітичну ситуацію в Україні, пов’язану з корупційним розслідуванням щодо осіб із близького оточення президента.

За інформацією Axios, запропонований США "мирний план на 28 пунктів" містив радикальні положення, зокрема передачу Росії всього Донбасу, скорочення української армії вдвічі та надання російській мові статусу державної. Над документом нібито працювали Стівен Віткофф та глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.

Американські посадовці підкреслюють, що президент Дональд Трамп підтримав рішення відкласти переговори. Один із співрозмовників Axios вказав, що "М’яч на боці Зеленського" додавши, що український президент може приїхати до Вашингтона для продовження обговорення, якщо вважатиме за потрібне.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп знову намагається відновити переговори щодо припинення війни.

Також "Коментарі" писали, що у Путіна видали цинічну заяву про переговори з США про мирний план для України.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.axios.com/
Теги:

Новини

Всі новини