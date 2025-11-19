Стало відомо, чому зірвалася зустріч Зеленського і Віткоффа щодо мирного плану США

Запланована зустріч президента України Володимира Зеленського зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом у Туреччині не відбулася. Про причини зриву зустрічі пише Axios із посиланням на американські та українські джерела.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Як вказує видання Axios, зустріч мала відбутися в Анкарі у 19 листопада та пройти у тристоронньому форматі за участі Зеленського, Віткоффа та міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана.

Американський посадовець розповів, що Віткофф планував обговорити новий мирний план США щодо завершення війни. Однак переговори були скасовані після того, як стало зрозуміло, що українська сторона не зацікавлена в запропонованій ініціативі.

За даними Axios, Зеленський приїхав до Туреччини з іншим баченням можливого мирного врегулювання. Це документ, який розроблений разом із європейськими партнерами. Джерела зазначають, що саме цей варіант Росія "ніколи не погодиться прийняти".

Український урядовець, якого цитує видання, пояснив відмову від зустрічі бажанням обговорювати будь-які пропозиції у ширшому форматі за участі європейських країн. Ще один американський посадовець назвав додатковою причиною внутрішньополітичну ситуацію в Україні, пов’язану з корупційним розслідуванням щодо осіб із близького оточення президента.

За інформацією Axios, запропонований США "мирний план на 28 пунктів" містив радикальні положення, зокрема передачу Росії всього Донбасу, скорочення української армії вдвічі та надання російській мові статусу державної. Над документом нібито працювали Стівен Віткофф та глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.

Американські посадовці підкреслюють, що президент Дональд Трамп підтримав рішення відкласти переговори. Один із співрозмовників Axios вказав, що "М’яч на боці Зеленського" додавши, що український президент може приїхати до Вашингтона для продовження обговорення, якщо вважатиме за потрібне.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп знову намагається відновити переговори щодо припинення війни.

Також "Коментарі" писали, що у Путіна видали цинічну заяву про переговори з США про мирний план для України.