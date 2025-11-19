Стало известно, почему сорвалась встреча Зеленского и Виткоффа по мирному плану США

Запланированная встреча президента Украины Владимира Зеленского со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом в Турции не состоялась. О причинах срыва встречи пишет Axios со ссылкой на американские и украинские источники.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Как отмечает издание Axios, встреча должна была состояться в Анкаре в 19 ноября и пройти в трехстороннем формате с участием Зеленского, Виткоффа и министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

Американское чиновник рассказал, что Виткофф планировал обсудить новый мирный план США по завершению войны. Однако переговоры были отменены после того, как стало ясно, что украинская сторона не заинтересована в предложенной инициативе.

По данным Axios, Зеленский приехал в Турцию с другим видением возможного мирного урегулирования. Это документ, разработанный вместе с европейскими партнерами. Источники отмечают, что именно этот вариант Россия "никогда не согласится принять".

Украинский чиновник, которого цитирует издание, объяснил отказ от встречи желанием обсуждать любые предложения в более широком формате с участием европейских стран. Еще одно американское чиновник назвал дополнительной причиной внутриполитическую ситуацию в Украине, связанную с коррупционным расследованием в отношении лиц из близкого окружения президента.

По информации Axios, предложенный США "мирный план на 28 пунктов" содержал радикальные положения, в том числе передачу России всего Донбасса, сокращение украинской армии вдвое и предоставление русскому языку статуса государственного. Над документом якобы работали Стивен Виткофф и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Американские чиновники подчеркивают, что президент Дональд Трамп поддержал решение отложить переговоры. Один из собеседников Axios указал, что "Мяч на стороне Зеленского" добавив, что украинский президент может приехать в Вашингтон для продолжения обсуждения, если сочтет нужным.

