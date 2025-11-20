logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Мирний план США: американські генерали приїхали дотиснути Зеленського
Мирний план США: американські генерали приїхали дотиснути Зеленського

ЗМІ з'ясували нові подробиці візиту американських генералів до України

20 листопада 2025, 15:57
Автор:
Лиля Воробьева

 Мета переговорів американських генералів із Володимиром Зеленським полягає в тому, щоб переконати українського президента прийняти запропоновані рамки майбутньої угоди. За інформацією джерела РБК-Україна, Сполучені Штати разом із Росією підготували проект "мирного плану" для України, який містить низку вкрай суперечливих положень. Документ передбачає амністію за всі злочини, скоєні під час війни, і йдеться не лише про дії російських військових — сфера охоплення значно ширша.

Мирний план США: американські генерали приїхали дотиснути Зеленського

Володимир Зеленський (фото з відкритих джерел)

Також у плані передбачено повне повернення Росії до світової економічної системи без обмежень і санкцій.

Одним із ключових пунктів є питання НАТО: Україні пропонується вилучити з Конституції положення про курс на членство в Альянсі. Крім того, країни НАТО нібито мають юридично зафіксувати, що Україна не зможе стати членом блоку в майбутньому.

За даними джерела, зустріч президента Володимира Зеленського з вищими американськими військовими запланована на другу половину дня. Метою переговорів співрозмовник називає спробу переконати українського лідера погодитися на запропоновані рамки можливої домовленості.

Після цього, припускає джерело, аналогічні обговорення можуть відбутися й з російською стороною.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що у Путіна відповіли, чи справді тепер у РФ і США один план щодо завершення війни в Україні. Прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков не підтвердив інформацію про спільний зі США "мирний план" щодо завершення війни в Україні.  Про це речник Кремля заявив під час брифінгу російським пропагандистським ЗМІ.

Головному рупору Кремля порушили питання, чи може він підтвердити наявність спільного плану США та Росії щодо завершення війни в Україні, який складається з 28 пунктів.

 "Ні, я можу за цим сюжетом тільки сказати те, що ми вже неодноразово повторювали. Нічого нового додати до того, що було сказано в Анкориджі (на Алясці — ред.), ми не можемо. Будь-яких новацій у цьому випадку у нас немає", — сказав Пєсков.

 



Джерело: https://www.rbc.ua/ukr/news/generali-ssha-shilyatimut-zelenskogo-ugodi-1763633763.html
