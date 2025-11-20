Цель переговоров американских генералов с Владимиром Зеленским состоит в том, чтобы убедить украинского президента принять предложенные рамки будущего соглашения. По информации источника РБК-Украина, Соединенные Штаты вместе с Россией подготовили проект "мирного плана" для Украины, содержащий ряд крайне противоречивых положений. Документ предусматривает амнистию за все преступления, совершенные во время войны, и речь идет не только о действиях российских военных — сфера охвата гораздо шире.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Также в плане предусмотрен полный возврат России в мировую экономическую систему без ограничений и санкций.

Одним из ключевых пунктов является вопрос НАТО: Украина предлагает изъять из Конституции положения о курсе на членство в Альянсе. Кроме того, страны НАТО должны юридически зафиксировать, что Украина не сможет стать членом блока в будущем.

По данным источника, встреча президента Владимира Зеленского с высшими американскими военными запланирована на вторую половину дня. Целью переговоров собеседник называет попытку убедить украинского лидера согласиться на предложенные рамки возможной договоренности.

После этого, предполагает источник, аналогичные обсуждения могут состояться и с российской стороной.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Путина ответили, действительно ли теперь у РФ и США один план по завершению войны в Украине. Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков не подтвердил информацию о совместном с США "мирном плане" по завершению войны в Украине. Об этом спикер Кремля заявил во время брифинга российским пропагандистским СМИ.

Главному рупору Кремля подняли вопрос, может ли он подтвердить наличие совместного плана США и России по завершению войны в Украине, состоящего из 28 пунктов.



"Нет, я могу по этому сюжету только сказать то, что мы уже неоднократно повторяли. Нечего нового добавить к тому, что было сказано в Анкоридже (на Аляске — ред.), мы не можем. Каких-либо новаций в этом случае у нас нет", — сказал Песков.