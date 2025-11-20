Трамп погодив мирний план США на 28 пунктів: стало відомо, що у ньому є

Оприлюднено нові деталі так званого американського "мирного плану" із 28 пунктів, сформованого за участю представників Росії. Про це повідомляється у матеріалі Bloomberg.

У публікації наголошується, що Володимир Зеленський намагається протидіяти можливій принизливій угоді, яку наполягають ухвалити представники Сполучених Штатів.

"Зеленський отримав сигнали від США, що він повинен прийняти угоду, розроблену в консультації з Москвою", – зазначає Bloomberg, посилаючись на джерело, обізнане із ситуацією.

Високопоставлений посадовець зі США підтвердив, що президент Дональд Трамп підтримує цей план. Остання ініціатива адміністрації Трампа, спрямована на відновлення переговорів, передбачає документ із 28 пунктів, створений за аналогією з домовленостями про припинення вогню у Газі. План включає відомі вимоги Росії щодо поступок, які Київ послідовно відкидав і які досі блокують будь-який поступ у напрямку домовленостей про перемир’я.

За інформацією джерела, у пропозиції містяться ключові умови для України, серед яких:

-передача Росії частини територій на сході Донбасу, які нині контролюються Україною;

-скасування санкцій, накладених на РФ;

-припинення розслідувань щодо воєнних злочинів, скоєних російськими військовими;

-згода України на встановлення обмеження чисельності власних Збройних сил.



"Це зробить Україну вразливою до будь-якої нової наступальної операції, яку може розпорядитися президент Росії Володимир Путін, який схвалив попередню мирну угоду з Києвом щодо Сходу України перед початком вторгнення 2022 року", – йдеться у публікації.

Європейські дипломати ставляться до ідеї такої угоди з недовірою, наголошуючи, що Путін відомий як політик, який демонструє поступливість лише під тиском, і ця поведінка не завжди відповідає його реальним намірам. Тим часом, за даними інформованих джерел, Кремль намагається не допустити введення американських санкцій проти "Роснефти" та "Лукойлу", які мають набути чинності у п’ятницю.

Повідомляється, що секретар РНБО України Рустем Умеров цього тижня провів зустріч у Маямі зі Стівом Віткоффом та отримав інформацію про документ, який, на думку джерел Bloomberg, виглядає більш вигідним для Росії.

У матеріалі Bloomberg зазначається, що Віткофф упродовж місяця працював над цим документом, враховуючи позиції Києва та Москви щодо можливих умов припинення війни, і, за словами високопоставленого американського чиновника, план передбачає взаємні поступки.

За словами інших співрозмовників, українські та європейські представники поки що не мають чіткого розуміння, які наслідки може мати відмова Києва від цієї ініціативи. При цьому Україна й надалі залежить від американської розвідки у сфері ППО, а також від американського озброєння, значну частину фінансування якого забезпечують європейські партнери.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Зеленський погодився на переговори щодо мирного плану Трампа, який викликав шок у Києві та Європі. Президент Володимир Зеленський заявив про готовність обговорити з адміністрацією Дональда Трампа новий мирний план щодо врегулювання війни в Україні. Про це повідомляє Axios із посиланням на американських та українських чиновників. Ідеться про документ з 28 пунктів, який передбачає масштабні поступки Росії, включно з передачею частини українських територій.

За даними джерел Axios, під час зустрічі з міністром армії США Деном Дрісколлом Зеленському представили письмову копію мирного плану Трампа. Американська сторона наполягала на "суворих термінах" його погодження. Попри різко негативну реакцію Києва та європейських столиць, український президент висловив готовність до переговорів з США щодо мирного плану.