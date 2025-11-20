Трамп согласовал мирный план США на 28 пунктов: стало известно, что в нем есть

Обнародованы новые детали так называемого американского "мирного плана" из 28 пунктов, сформированного с участием представителей России. Об этом сообщается в материале Bloomberg.

Дональд Трамп

В публикации отмечается, что Владимир Зеленский пытается противодействовать возможному унизительному соглашению, которое настаивают на принятии представителей Соединенных Штатов.

"Зеленский получил сигналы от США, что он должен принять соглашение, разработанное в консультации с Москвой", – отмечает Bloomberg, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Высокопоставленное чиновник из США подтвердил, что президент Дональд Трамп поддерживает этот план. Последняя инициатива администрации Трампа, направленная на возобновление переговоров, предусматривает документ из 28 пунктов, созданный по аналогии с договоренностями о прекращении огня в Газе. План включает требования России относительно уступок, которые Киев последовательно отвергал и которые до сих пор блокируют любое продвижение в направлении договоренностей о перемирии.

По информации источника, в предложении содержатся ключевые условия для Украины, среди которых:

-передача России части территорий на востоке Донбасса, ныне контролируемых Украиной;

-отмена санкций, наложенных на РФ;

-прекращение расследований по военным преступлениям, совершенным русскими военными;

-согласие Украины на установление ограничения численности собственных Вооруженных Сил.



"Это сделает Украину уязвимой к любой новой наступательной операции, которую может распорядиться президент России Владимир Путин, одобривший предыдущее мирное соглашение с Киевом по Востоку Украины перед началом вторжения 2022 года", – говорится в публикации.

Европейские дипломаты относятся к идее такого соглашения с недоверием, отмечая, что Путин известен как политик, демонстрирующий уступчивость только под давлением, и это поведение не всегда отвечает его реальным намерениям. Между тем, по данным информированных источников, Кремль пытается не допустить введения американских санкций против "Роснефти" и "Лукойла", которые должны вступить в силу в пятницу.

Сообщается, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров на этой неделе провел встречу в Майами со Стивом Виткоффом и получил информацию о документе, который, по мнению источников Bloomberg, выглядит более выгодным для России.

В материале Bloomberg отмечается, что Виткофф в течение месяца работал над этим документом, учитывая позиции Киева и Москвы по поводу возможных условий прекращения войны, и, по словам высокопоставленного американского чиновника, план предусматривает взаимные уступки.

По словам других собеседников, у украинских и европейских представителей пока нет четкого понимания, какие последствия может иметь отказ Киева от этой инициативы. При этом Украина и дальше зависит от американской разведки в сфере ПВО, а также от американского вооружения, значительную часть финансирования которого обеспечивают европейские партнеры.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский согласился на переговоры по мирному плану Трампа , который вызвал шок в Киеве и Европе. Президент Владимир Зеленский заявил о готовности обсудить с администрацией Дональда Трампа новый мирный план по урегулированию войны в Украине. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских и украинских чиновников. Речь идет о документе из 28 пунктов, предусматривающего масштабные уступки России, включая передачу части украинских территорий.

По данным источников Axios, во время встречи с министром армии США Дэном Дрисколлом Зеленскому представили письменную копию мирного плана Трампа. Американская сторона настаивала на "строгих терминах" его согласования. Несмотря на резко негативную реакцию Киева и европейских столиц, украинский президент выразил готовность к переговорам с США по мирному плану.