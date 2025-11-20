Трамп согласовал мирный план США на 28 пунктов: стало известно, что в нем есть

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Обнародованы новые детали так называемого американского "мирного плана" из 28 пунктов, сформированного с участием представителей России. Об этом сообщается в материале Bloomberg.
Дональд Трамп (фото из открытых источников)
В публикации отмечается, что Владимир Зеленский пытается противодействовать возможному унизительному соглашению, которое настаивают на принятии представителей Соединенных Штатов.
Высокопоставленное чиновник из США подтвердил, что президент Дональд Трамп поддерживает этот план. Последняя инициатива администрации Трампа, направленная на возобновление переговоров, предусматривает документ из 28 пунктов, созданный по аналогии с договоренностями о прекращении огня в Газе. План включает требования России относительно уступок, которые Киев последовательно отвергал и которые до сих пор блокируют любое продвижение в направлении договоренностей о перемирии.
По информации источника, в предложении содержатся ключевые условия для Украины, среди которых:
-передача России части территорий на востоке Донбасса, ныне контролируемых Украиной;
-отмена санкций, наложенных на РФ;
-прекращение расследований по военным преступлениям, совершенным русскими военными;
-согласие Украины на установление ограничения численности собственных Вооруженных Сил.
Европейские дипломаты относятся к идее такого соглашения с недоверием, отмечая, что Путин известен как политик, демонстрирующий уступчивость только под давлением, и это поведение не всегда отвечает его реальным намерениям. Между тем, по данным информированных источников, Кремль пытается не допустить введения американских санкций против "Роснефти" и "Лукойла", которые должны вступить в силу в пятницу.
Сообщается, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров на этой неделе провел встречу в Майами со Стивом Виткоффом и получил информацию о документе, который, по мнению источников Bloomberg, выглядит более выгодным для России.
В материале Bloomberg отмечается, что Виткофф в течение месяца работал над этим документом, учитывая позиции Киева и Москвы по поводу возможных условий прекращения войны, и, по словам высокопоставленного американского чиновника, план предусматривает взаимные уступки.
По словам других собеседников, у украинских и европейских представителей пока нет четкого понимания, какие последствия может иметь отказ Киева от этой инициативы. При этом Украина и дальше зависит от американской разведки в сфере ПВО, а также от американского вооружения, значительную часть финансирования которого обеспечивают европейские партнеры.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский согласился на переговоры по мирному плану Трампа , который вызвал шок в Киеве и Европе. Президент Владимир Зеленский заявил о готовности обсудить с администрацией Дональда Трампа новый мирный план по урегулированию войны в Украине. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских и украинских чиновников. Речь идет о документе из 28 пунктов, предусматривающего масштабные уступки России, включая передачу части украинских территорий.По данным источников Axios, во время встречи с министром армии США Дэном Дрисколлом Зеленскому представили письменную копию мирного плана Трампа. Американская сторона настаивала на "строгих терминах" его согласования. Несмотря на резко негативную реакцию Киева и европейских столиц, украинский президент выразил готовность к переговорам с США по мирному плану.