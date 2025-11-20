Новый мирный план США для Украины: на какие уступки должна пойти Россия

Новый мирный план США из 28 пунктов по урегулированию войны в Украине предусматривает масштабные уступки Киева в сторону России, включая передачу части украинских территорий и уменьшение численности украинской армии. Однако какие в нем существуют уступки, на которые должна пойти Россия.

По информации СМИ, документ разрабатывался спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом в сотрудничестве с российской стороной, которую возглавлял близкий к Кремлю Кирилл Дмитриев. Украина и европейские союзники не участвовали в подготовке этого мирного плана.

Среди ключевых пунктов нового мирного плана США требование Украины сократить численность Вооруженных сил до 40–50% нынешнего состава, что может составить около 400 тыс. военных. При этом сокращение русской армии не предусмотрено. Украине также предлагают отказаться от дальнобойного оружия, способного достигать Москвы, а также ограничить мобилизационные возможности и поставки западного вооружения.

Документ предусматривает вывод украинских войск из подконтрольных Киеву районов Донбасса, якобы переходящих под контроль Москвы в статусе "демилитаризованных территорий", которые будут находиться в "аренде" в РФ. Согласно мирному плану, США и ряд стран Запада должны признать российскими Крым и Донбасс, но от Украины формального признания не потребуют.

Отдельные уступки касаются гуманитарной и политической сфер, в частности, отказ Украины от вступления в НАТО, возвращение УПЦ МП, предоставление русскому языку официального статуса. Также предполагается снятие санкций с РФ и отказ Киева от требований об ответственности за военные преступления.

Относительно уступок России в мирном плане США они выглядят минимальными. Кроме платы за "аренду" Донбасса, Москва сможет вернуть Украине отдельные небольшие территории во время переговоров. Также Россия обязуется не нападать в будущем на Украину.

Вместе с тем, Виткофф отметил, что мирный план США может изменяться при поиске компромисса.

