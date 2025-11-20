logo

BTC/USD

82579

ETH/USD

2695.45

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Новый мирный план США для Украины: на какие уступки должна пойти Россия
commentss НОВОСТИ Все новости

Новый мирный план США для Украины: на какие уступки должна пойти Россия

Мирный план США с 28 пунктов предлагает Украине масштабные уступки в сторону России, однако от Москвы фактически ничего не требуют.

20 ноября 2025, 21:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Новый мирный план США из 28 пунктов по урегулированию войны в Украине предусматривает масштабные уступки Киева в сторону России, включая передачу части украинских территорий и уменьшение численности украинской армии. Однако какие в нем существуют уступки, на которые должна пойти Россия.

Новый мирный план США для Украины: на какие уступки должна пойти Россия

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Associated Press

По информации СМИ, документ разрабатывался спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом в сотрудничестве с российской стороной, которую возглавлял близкий к Кремлю Кирилл Дмитриев. Украина и европейские союзники не участвовали в подготовке этого мирного плана.

Среди ключевых пунктов нового мирного плана США требование Украины сократить численность Вооруженных сил до 40–50% нынешнего состава, что может составить около 400 тыс. военных. При этом сокращение русской армии не предусмотрено. Украине также предлагают отказаться от дальнобойного оружия, способного достигать Москвы, а также ограничить мобилизационные возможности и поставки западного вооружения.

Документ предусматривает вывод украинских войск из подконтрольных Киеву районов Донбасса, якобы переходящих под контроль Москвы в статусе "демилитаризованных территорий", которые будут находиться в "аренде" в РФ. Согласно мирному плану, США и ряд стран Запада должны признать российскими Крым и Донбасс, но от Украины формального признания не потребуют.

Отдельные уступки касаются гуманитарной и политической сфер, в частности, отказ Украины от вступления в НАТО, возвращение УПЦ МП, предоставление русскому языку официального статуса. Также предполагается снятие санкций с РФ и отказ Киева от требований об ответственности за военные преступления.

Относительно уступок России в мирном плане США они выглядят минимальными. Кроме платы за "аренду" Донбасса, Москва сможет вернуть Украине отдельные небольшие территории во время переговоров. Также Россия обязуется не нападать в будущем на Украину.

Вместе с тем, Виткофф отметил, что мирный план США может изменяться при поиске компромисса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский согласился на переговоры по мирному плану Трампа.

Также "Комментарии" писали, что в США сделали заявление после переговоров с Зеленским о мирном плане.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости