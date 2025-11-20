Зеленський назвав умови України у відповідь на новий мирний план США

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує від будь-якого мирного плану реальних гарантій безпеки та поваги до свого суверенітету. За його словами, американська делегація представила Києву оновлений план завершення війни, однак, за словами президента, це лише "бачення" Вашингтона, тоді як Україна має власні, чіткі й принципові умови.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні розповів, що зустрівся з представниками США, які представили новий мирний план. Як пояснив президент, у ньому представлено бачення США, однак Україна має свої умови.

"Американська сторона надала свої пропозиції – пункти плану, щоб закінчити війну, – їхнє бачення. Ми з перших днів війни займаємо одну, надзвичайно просту позицію: Україні потрібен мир. І справжній мир – такий, який не зламає третє вторгнення. Достойний мир – щоб умови були з повагою до нашої незалежності, нашого суверенітету, до гідності українського народу. І ми саме такі умови маємо забезпечити", — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що ці умови є принциповими для України. Також Зеленський зазначив, що Україна налаштована на "чітку та чесну роботу" щодо мирного плану США.

Найближчими днями президент очікує розмову з Дональдом Трампом, наголошуючи на ключовій ролі США у стриманні російської агресії.

"Росія весь цей рік намагається зробити тільки одне, а саме: відкласти санкції та виграти ще час для війни. Америці по силах зробити так, щоб російська налаштованість на закінчення війни нарешті стала серйозною. Україні потрібен мир, і Україна робитиме все, щоб ніхто у світі не сказав, що начебто це ми зриваємо дипломатію", — додав Зеленський.

