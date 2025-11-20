Зеленський назвав умови України у відповідь на новий мирний план США

Рубрики
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує від будь-якого мирного плану реальних гарантій безпеки та поваги до свого суверенітету. За його словами, американська делегація представила Києву оновлений план завершення війни, однак, за словами президента, це лише "бачення" Вашингтона, тоді як Україна має власні, чіткі й принципові умови.
Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Володимир Зеленський у вечірньому зверненні розповів, що зустрівся з представниками США, які представили новий мирний план. Як пояснив президент, у ньому представлено бачення США, однак Україна має свої умови.
Президент наголосив, що ці умови є принциповими для України. Також Зеленський зазначив, що Україна налаштована на "чітку та чесну роботу" щодо мирного плану США.
Найближчими днями президент очікує розмову з Дональдом Трампом, наголошуючи на ключовій ролі США у стриманні російської агресії.
