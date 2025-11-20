Зеленский назвал условия Украины в ответ на новый мирный план США

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от любого мирного плана реальных гарантий безопасности и уважения своего суверенитета. По его словам, американская делегация представила Киеву обновленный план завершения войны, однако, по словам президента, это лишь "видение" Вашингтона, в то время как у Украины есть собственные, четкие и принципиальные условия.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал, что встретился с представителями США, представившими новый мирный план. Как пояснил президент, в нем представлено видение США, однако у Украины есть свои условия.

"Американская сторона предоставила свои предложения – пункты плана, чтобы закончить войну – их видение. Мы с первых дней войны занимаем одну, очень простую позицию: Украине нужен мир. И настоящий мир – такой, который не сломает третье вторжение. Достойный мир – чтобы условия были с уважением нашей независимости, нашего суверенитета, достоинства украинского народа. И мы именно такие условия должны обеспечить", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что эти условия являются принципиальными для Украины. Также Зеленский отметил, что Украина настроена на "четкую и честную работу" по мирному плану США.

В ближайшие дни президент ожидает разговор с Дональдом Трампом, отмечая ключевую роль США в сдерживании российской агрессии.

"Россия весь этот год пытается сделать только одно, а именно: отложить санкции и выиграть еще время для войны. Америке по силам сделать так, чтобы российская настроенность в конце войны наконец-то стала серьезной. Украине нужен мир, и Украина будет делать все, чтобы никто в мире не сказал, что как бы это мы срываем дипломатию", — добавил Зеленский.

