Зеленский назвал условия Украины в ответ на новый мирный план США

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от любого мирного плана реальных гарантий безопасности и уважения своего суверенитета. По его словам, американская делегация представила Киеву обновленный план завершения войны, однако, по словам президента, это лишь "видение" Вашингтона, в то время как у Украины есть собственные, четкие и принципиальные условия.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал, что встретился с представителями США, представившими новый мирный план. Как пояснил президент, в нем представлено видение США, однако у Украины есть свои условия.
Президент подчеркнул, что эти условия являются принципиальными для Украины. Также Зеленский отметил, что Украина настроена на "четкую и честную работу" по мирному плану США.
В ближайшие дни президент ожидает разговор с Дональдом Трампом, отмечая ключевую роль США в сдерживании российской агрессии.
