Підполковник Збройних сил України, співкомандир 3-го армійського корпусу Максим Жорін заявив, що поширення чуток та "інсайдів" про можливі умови завершення війни є відволіканням уваги. Він наголосив, що Україні слід концентруватися на реальних викликах, які очікують найближчим часом.

Максим Жорін про закінчення війни в Україні

За його словами, країну чекає складний зимовий період із новими хвилями російських обстрілів, перебоями в енергосистемі та важкою ситуацією на передовій. Жорін підкреслив, що Росія найближчими місяцями намагатиметься максимально наростити інтенсивність наступальних дій.

Військовий наголосив, що саме ситуація на фронті визначатиме подальший хід війни, і закликав суспільство не розпорошувати увагу на неперевірені інформаційні вкиди про нібито можливі мирні домовленості. На його думку, до реальних переговорів чи угод ще дуже далеко, а головні зусилля мають бути спрямовані на підтримку оборонних сил.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Нелегітимний президент РФ Володимир Путін і начальник Генштабу Валерій Герасимов зробили низку заяв щодо ситуації на фронті, які не підтверджуються українською стороною та публічною інформацією.

Путін заявив, що українські військові нібито мають можливість "скласти зброю і здатися в полон". За його словами, у районі Куп’янська "заблоковані 15 батальйонів ЗСУ". Жодних доказів цих тверджень російська сторона не надала. Герасимов у продовження заявив, що в районах Куп’янська та Красноармійська "створені умови для здачі в полон", але, за його словами, українські військові "перешкоджаються своїми ж підрозділами". Подібні заяви російські чиновники робили і раніше, однак незалежного підтвердження немає.

