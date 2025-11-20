Максим Жорін про закінчення війни в Україні: про що попередив

Рубрики
Ткачова Марія
Підполковник Збройних сил України, співкомандир 3-го армійського корпусу Максим Жорін заявив, що поширення чуток та "інсайдів" про можливі умови завершення війни є відволіканням уваги. Він наголосив, що Україні слід концентруватися на реальних викликах, які очікують найближчим часом.
Максим Жорін про закінчення війни в Україні
За його словами, країну чекає складний зимовий період із новими хвилями російських обстрілів, перебоями в енергосистемі та важкою ситуацією на передовій. Жорін підкреслив, що Росія найближчими місяцями намагатиметься максимально наростити інтенсивність наступальних дій.
Військовий наголосив, що саме ситуація на фронті визначатиме подальший хід війни, і закликав суспільство не розпорошувати увагу на неперевірені інформаційні вкиди про нібито можливі мирні домовленості. На його думку, до реальних переговорів чи угод ще дуже далеко, а головні зусилля мають бути спрямовані на підтримку оборонних сил.