Максим Жорин об окончании войны в Украине: о чем предупредил

Ткачова Марія
Подполковник Вооруженных сил Украины, сокомандир 3-го армейского корпуса Максим Жорин заявил, что распространение слухов и инсайдов о возможных условиях завершения войны является отвлечением внимания. Он подчеркнул, что Украине следует сконцентрироваться на реальных вызовах, ожидаемых в ближайшее время.
Максим Жорин про окончание войны в Украине
По его словам, страну предстоит сложный зимний период с новыми волнами российских обстрелов, перебоями в энергосистеме и тяжелой ситуацией на передовой. Жорин подчеркнул, что Россия в ближайшие месяцы постарается максимально нарастить интенсивность наступательных действий.
Военный отметил, что именно ситуация на фронте будет определять дальнейший ход войны, и призвал общество не рассеивать внимание на непроверенные информационные вбросы о якобы возможных мирных договоренностях. По его мнению, до реальных переговоров или соглашений еще очень далеко, а главные усилия должны быть направлены на поддержку оборонных сил.