Подполковник Вооруженных сил Украины, сокомандир 3-го армейского корпуса Максим Жорин заявил, что распространение слухов и инсайдов о возможных условиях завершения войны является отвлечением внимания. Он подчеркнул, что Украине следует сконцентрироваться на реальных вызовах, ожидаемых в ближайшее время.

Максим Жорин про окончание войны в Украине

По его словам, страну предстоит сложный зимний период с новыми волнами российских обстрелов, перебоями в энергосистеме и тяжелой ситуацией на передовой. Жорин подчеркнул, что Россия в ближайшие месяцы постарается максимально нарастить интенсивность наступательных действий.

Военный отметил, что именно ситуация на фронте будет определять дальнейший ход войны, и призвал общество не рассеивать внимание на непроверенные информационные вбросы о якобы возможных мирных договоренностях. По его мнению, до реальных переговоров или соглашений еще очень далеко, а главные усилия должны быть направлены на поддержку оборонных сил.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Нелегитимный президент РФ Владимир Путин и начальник Генштаба Валерий Герасимов сделали ряд заявлений о ситуации на фронте, которые не подтверждаются украинской стороной и публичной информацией.

Путин заявил, что украинские военные якобы имеют возможность "сложить оружие и сдаться в плен". По его словам, в районе Купянска "заблокированы 15 батальонов ВСУ". Никаких доказательств этих утверждений российская сторона не предоставила. Герасимов в продолжение заявил, что в районах Купянска и Красноармейска "созданы условия для сдачи в плен", но, по его словам, украинские военные "препятствуют своим же подразделениям". Подобные заявления российские чиновники делали и раньше, но независимого подтверждения нет.

