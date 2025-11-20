logo_ukra

Путін заявив про «оточення» 15 батальйонів ЗСУ: повна заява
Путін заявив про «оточення» 15 батальйонів ЗСУ: повна заява

Росія заявила про «оточення» українських військ та просування на фронті: перелік тверджень Путіна та Герасимова

20 листопада 2025, 20:41
Автор:
Ткачова Марія

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін і начальник Генштабу Валерій Герасимов зробили низку заяв щодо ситуації на фронті, які не підтверджуються українською стороною та публічною інформацією.

Путін заявив про «оточення» 15 батальйонів ЗСУ: повна заява

Заяви Путіна щодо динаміки «сво»

Путін заявив, що українські військові нібито мають можливість "скласти зброю і здатися в полон". За його словами, у районі Куп’янська "заблоковані 15 батальйонів ЗСУ". Жодних доказів цих тверджень російська сторона не надала.

Герасимов у продовження заявив, що в районах Куп’янська та Красноармійська "створені умови для здачі в полон", але, за його словами, українські військові "перешкоджаються своїми ж підрозділами". Подібні заяви російські чиновники робили і раніше, однак незалежного підтвердження немає.


Путін також повторив риторику про те, що українське політичне керівництво нібито "узурпувало владу", а представники влади "не думають про солдатів". Такі тези є типовою пропагандистською лінією Кремля.

Окремо російська сторона заявила про нібито "просування на всіх напрямках" та про "взяття Куп’янська". Герасимов стверджує про "звільнення" міста, а також 70% Красноармійська та 80% Волчанська, а також "просування в районі Северська".

Ці заяви також не підтверджені жодними незалежними джерелами. Українська сторона не повідомляла про втрату Куп’янська чи інших озвучених Герасимовим територій.

Також російський Генштаб заявив, що ЗСУ намагаються деблокувати підрозділи, які росіяни називають "оточеними" у Димитрові, Красноармійську та Северську.

Заяви російського керівництва можна розглядати як елемент інформаційно-психологічного тиску та спробу підірвати мораль українського суспільства.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що дружина колишнього міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова подала до суду позов про поділ спільного майна подружжя. Звернення датоване 21 жовтня, однак увагу до нього привернули лише зараз, після загострення ситуації навколо справи "плівок Міндіча".



Джерело: https://t.me/tass_agency/349327
