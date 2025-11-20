logo

BTC/USD

82579

ETH/USD

2695.45

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин заявил об «окружении» 15 батальонов ВСУ: полное заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин заявил об «окружении» 15 батальонов ВСУ: полное заявление

Россия заявила об «окружении» украинских войск и продвижении на фронте: перечень утверждений Путина и Герасимова

20 ноября 2025, 20:41
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин и начальник Генштаба Валерий Герасимов сделали ряд заявлений по ситуации на фронте, которые не подтверждаются украинской стороной и публичной информацией.

Путин заявил об «окружении» 15 батальонов ВСУ: полное заявление

Заявления Путина касаемо динамики «СВО»

Путин заявил, что украинские военные якобы имеют возможность "сложить оружие и сдаться в плен". По его словам, в районе Купянска "заблокированы 15 батальонов ВСУ". Никаких доказательств этих утверждений российская сторона не предоставила.

Герасимов в продолжение заявил, что в районах Купянска и Красноармейска "созданы условия для сдачи в плен", но, по его словам, украинские военные "препятствуют своим же подразделениям". Подобные заявления российские чиновники делали и раньше, но независимого подтверждения нет.


Путин заявил об «окружении» 15 батальонов ВСУ: полное заявление - фото 2

Путин также повторил риторику о том, что украинское политическое руководство якобы "узурпировало власть", а представители власти "не думают о солдатах". Такие тезисы являются типичной пропагандистской линией Кремля.

Отдельно российская сторона заявила о якобы "продвижении по всем направлениям" и о "взятии Купянска". Герасимов утверждает об "освобождении" города, а также 70% Красноармейска и 80% Волчанская, а также "продвижении в районе Северска".

Эти заявления также не подтверждены независимыми источниками. Украинская сторона не сообщала о потере Купянска или других озвученных Герасимовым территорий.

Также российский Генштаб заявил, что ВСУ пытаются деблокировать подразделения, которые россияне называют "окруженными" в Димитрове, Красноармейске и Северске.

Заявления российского руководства можно рассматривать как элемент информационно психологического давления и попытку взорвать мораль украинского общества.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что супруга бывшего министра развития общин и территорий Алексея Чернышева подала в суд иск о разделе совместного имущества супругов. Обращение датировано 21 октября, однако внимание к нему было привлечено только сейчас, после обострения ситуации вокруг дела "пленок Миндича".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/tass_agency/349327
Теги:

Новости

Все новости