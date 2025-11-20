Путин заявил об «окружении» 15 батальонов ВСУ: полное заявление

Рубрики
Нелегитимный президент РФ Владимир Путин и начальник Генштаба Валерий Герасимов сделали ряд заявлений по ситуации на фронте, которые не подтверждаются украинской стороной и публичной информацией.
Заявления Путина касаемо динамики «СВО»
Путин заявил, что украинские военные якобы имеют возможность "сложить оружие и сдаться в плен". По его словам, в районе Купянска "заблокированы 15 батальонов ВСУ". Никаких доказательств этих утверждений российская сторона не предоставила.
Герасимов в продолжение заявил, что в районах Купянска и Красноармейска "созданы условия для сдачи в плен", но, по его словам, украинские военные "препятствуют своим же подразделениям". Подобные заявления российские чиновники делали и раньше, но независимого подтверждения нет.
Путин также повторил риторику о том, что украинское политическое руководство якобы "узурпировало власть", а представители власти "не думают о солдатах". Такие тезисы являются типичной пропагандистской линией Кремля.
Отдельно российская сторона заявила о якобы "продвижении по всем направлениям" и о "взятии Купянска". Герасимов утверждает об "освобождении" города, а также 70% Красноармейска и 80% Волчанская, а также "продвижении в районе Северска".
Эти заявления также не подтверждены независимыми источниками. Украинская сторона не сообщала о потере Купянска или других озвученных Герасимовым территорий.
Также российский Генштаб заявил, что ВСУ пытаются деблокировать подразделения, которые россияне называют "окруженными" в Димитрове, Красноармейске и Северске.
Заявления российского руководства можно рассматривать как элемент информационно психологического давления и попытку взорвать мораль украинского общества.