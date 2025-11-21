Как украинские военные отреагировали на новый мирный план США

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Администрация США представила новый мирный план с 28 пунктами, который, по словам президента Владимира Зеленского, Киев готов обсуждать с командой Дональда Трампа. Несмотря на нехватку официальных деталей, сам факт появления документа вызвал волну реакций, в частности, среди украинских военных, для которых последствия любых международных решений ощущаются непосредственно на фронте.
Реакция украинских военных на мирный план в США. Фото из открытых источников
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко, положительно оценивает сам факт того, что США предлагают искать выход из войны по дипломатическому пути. Он отмечает, что любые усилия международных партнеров следует поддерживать, однако главная проблема заключается в поведении России.
Старший лейтенант Сил обороны на позывной "Алекс" резко критикует документ, называя его "лишенным смысла". По его мнению, любые бумажные гарантии слабо работают с государством, системно нарушающим международное право.
Военный предполагает, что говорить о реальном конце войны пока рано, ведь нет предпосылок, а вокруг только "слухи".
Младший сержант Станислав Бунятов считает, что Кремль сейчас не готов ни к каким договоренностям. По его словам, российское руководство имеет политическую потребность в "победной" картинке для внутренней аудитории, а не в реальном прекращении войны.
Военный уверен, что первым сигналом готовности Москвы к миру станет изменение риторики российской пропаганды. Пока этого нет, по мнению Бунятова, Кремль не рассматривает мир как выгодный сценарий.
Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин называет дискуссию вокруг мирного плана преждевременной. По его мнению, ситуация на фронте и угрозы зимнего периода более реальны и насущны.
Военный уверен, что до конкретных мирных соглашений еще далеко, а разговоры о них не должны отвлекать от реальных вызовов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал условия Украины в ответ на новый мирный план США.
Также "Комментарии" писали, на какие уступки должна пойти Россия в мирном плане Трампа.