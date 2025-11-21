Как украинские военные отреагировали на новый мирный план США

Администрация США представила новый мирный план с 28 пунктами, который, по словам президента Владимира Зеленского, Киев готов обсуждать с командой Дональда Трампа. Несмотря на нехватку официальных деталей, сам факт появления документа вызвал волну реакций, в частности, среди украинских военных, для которых последствия любых международных решений ощущаются непосредственно на фронте.

Реакция украинских военных на мирный план в США. Фото из открытых источников

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко, положительно оценивает сам факт того, что США предлагают искать выход из войны по дипломатическому пути. Он отмечает, что любые усилия международных партнеров следует поддерживать, однако главная проблема заключается в поведении России.

"Любые усилия Трампа завершить эту войну можно только приветствовать. Осталось, чтобы россия не срывала их, как она всегда делает. Ну и защита украинских интересов и недопущение повторения агрессии", — отмечает Коваленко.

Старший лейтенант Сил обороны на позывной "Алекс" резко критикует документ, называя его "лишенным смысла". По его мнению, любые бумажные гарантии слабо работают с государством, системно нарушающим международное право.

"Прочитал 28, никому ненужных и лишенных всякого смысла и пользы, пунктов. Давно нужно уже понять, что все написанное на бумаге так же легко нарушается, как и пишется, поэтому главное не то, как это все остановить, а то – как это все не повторить, имею в виду адекватные механизмы сдерживания от рецидива этой войны, если ее конец вообще будет иметь место", – реагирует военный.

Военный предполагает, что говорить о реальном конце войны пока рано, ведь нет предпосылок, а вокруг только "слухи".

Младший сержант Станислав Бунятов считает, что Кремль сейчас не готов ни к каким договоренностям. По его словам, российское руководство имеет политическую потребность в "победной" картинке для внутренней аудитории, а не в реальном прекращении войны.

"Сейчас пути невыгодно подписывать всевозможные мирные планы. У них есть продвижение на фронте, отлаженные производственные процессы, экономика на военных рельсах и т. д. Если вы думаете, что его слишком смущают санкции, то ошибаетесь. Основная его задача сейчас – правильно заложить баранам в голову, что "цели СВО достигнуты", ведь это его репутация перед народом", – указывает Бунятов.

Военный уверен, что первым сигналом готовности Москвы к миру станет изменение риторики российской пропаганды. Пока этого нет, по мнению Бунятова, Кремль не рассматривает мир как выгодный сценарий.

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин называет дискуссию вокруг мирного плана преждевременной. По его мнению, ситуация на фронте и угрозы зимнего периода более реальны и насущны.

"Пока все эти "инсайды" с условиями окончания войны — информационный шум. Нам нужно сосредоточиться совсем на другом. Будет тяжелая зима, с отключениями, обстрелами и очень сложной ситуацией на фронте, где Россия будет наращивать наступательные действия на максимум своих возможностей. В это время особенно важно собраться и направить усилия на фронт. Потому что именно там решается все", - реагирует Жорин.

Военный уверен, что до конкретных мирных соглашений еще далеко, а разговоры о них не должны отвлекать от реальных вызовов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал условия Украины в ответ на новый мирный план США.

Также "Комментарии" писали, на какие уступки должна пойти Россия в мирном плане Трампа.