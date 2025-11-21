logo_ukra

Військовий пояснив,чому Путіну не вигідний «мирний план»
Військовий пояснив,чому Путіну не вигідний «мирний план»

Військовий наголосив, коли саме може початися мир

21 листопада 2025, 15:51
Автор:
Недилько Ксения

Зараз російському диктатору Путіну невигідно підписувати всілякі мирні плани. Таку заяву зробив військовий Сил оборони України Станіслав "Осман" Бунятов.

"У них є просування на фронті, налагоджені виробничі процеси, економіка на військових рейках і т. д. Якщо ви думаєте, що його надто бентежать санкції, то помиляєтеся. Основне його завдання зараз — правильно закласти баранам у голову, що "цілі СВО досягнуто", адже це його репутація перед народом.

Саме на цих принципах має будуватися міжнародна політика миру в Україні. Мир почнеться з пропаганди про завершення "цілей СВО" по російському телебаченню", – наголосив Бунятов.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що РФ знає про наявність можливих модифікацій та формулювань у мирному плані з боку США, але офіційно Москва нічого не отримувала від Вашингтона. Про це на брифінгу заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

За його словами, російська сторона залишається на платформі обговорень, які відбулися в Анкориджі.

"З Росією предметно не обговорювали американський мирний план із 28 пунктів", – заявив поплічник російського диктатора.

Він зазначив, що Москва воліла б вважати переговори щодо подразників із США та щодо українського врегулювання різними треками, але у Вашингтона інша позиція.

"Ефективна робота ЗС РФ має переконати Зеленського, що виходити на мирне врегулювання час зараз. Простір для свободи ухвалення Зеленським рішення скорочується в міру втрати Україною територій. Продовження бойових дій Києвом є безглуздим і небезпечним для нього", – зазначив Пєсков.



