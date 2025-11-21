Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Зараз російському диктатору Путіну невигідно підписувати всілякі мирні плани. Таку заяву зробив військовий Сил оборони України Станіслав "Осман" Бунятов.
Військовий пояснив,чому Путіну не вигідний «мирний план»
"У них є просування на фронті, налагоджені виробничі процеси, економіка на військових рейках і т. д. Якщо ви думаєте, що його надто бентежать санкції, то помиляєтеся. Основне його завдання зараз — правильно закласти баранам у голову, що "цілі СВО досягнуто", адже це його репутація перед народом.
Саме на цих принципах має будуватися міжнародна політика миру в Україні. Мир почнеться з пропаганди про завершення "цілей СВО" по російському телебаченню", – наголосив Бунятов.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що РФ знає про наявність можливих модифікацій та формулювань у мирному плані з боку США, але офіційно Москва нічого не отримувала від Вашингтона. Про це на брифінгу заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.
За його словами, російська сторона залишається на платформі обговорень, які відбулися в Анкориджі.
"З Росією предметно не обговорювали американський мирний план із 28 пунктів", – заявив поплічник російського диктатора.
Він зазначив, що Москва воліла б вважати переговори щодо подразників із США та щодо українського врегулювання різними треками, але у Вашингтона інша позиція.
"Ефективна робота ЗС РФ має переконати Зеленського, що виходити на мирне врегулювання час зараз. Простір для свободи ухвалення Зеленським рішення скорочується в міру втрати Україною територій. Продовження бойових дій Києвом є безглуздим і небезпечним для нього", – зазначив Пєсков.