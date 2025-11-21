logo

Война с Россией Военный объяснил, почему Путину не выгоден «мирный план»
Военный объяснил, почему Путину не выгоден «мирный план»

Военный подчеркнул, когда именно может начаться мир

21 ноября 2025, 15:51
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Сейчас российскому диктатору Путину невыгодно подписывать всевозможные мирные планы. Такое заявление сделал военный сил обороны Украины Станислав "Осман" Бунятов.

"У них есть продвижение на фронте, отлаженные производственные процессы, экономика на военных рельсах и т. д. Если вы думаете, что его слишком смущают санкции, то ошибаетесь. Основная его задача сейчас — правильно заложить баранам в голову, что "цели СВО достигнуты", ведь это его репутация перед народом.

Именно на этих принципах должна быть построена международная политика мира в Украине. Мир начнется с пропаганды о завершении "целей СВО" по российскому телевидению", – подчеркнул Бунятов.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что РФ знает о наличии возможных модификаций и формулировок в мирном плане со стороны США, но официально Москва ничего не получала от Вашингтона. Об этом на брифинге заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, российская сторона остается на платформе состоявшихся в Анкоридже обсуждений.

"С Россией предметно не обсуждали американский мирный план по 28 пунктам", – заявил приспешник российского диктатора.

Он отметил, что Москва предпочла бы считать переговоры по раздражителям из США и по украинскому урегулированию разными треками, но у Вашингтона другая позиция.

"Эффективная работа ВС РФ должна убедить Зеленского, что выходить на мирное урегулирование время сейчас. Пространство для свободы принятия Зеленским решение сокращается по мере потери Украиной территорий. Продолжение боевых действий Киевом бессмысленно и опасно для него", — отметил Песков.



