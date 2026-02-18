"Важлива розмова": Буданов зробив першу заяву після переговорів у Женеві

Після завершення дводенних переговорів між Україною, США та Росією у Женеві очільник Офісу президента Кирило Буданов зробив першу публічну заяву. У соціальних мережах він зазначив, що "розмова була непростою, але важливою", не розкриваючи деталей зустрічі тристоронніх перемовин.

Кирило Буданов. Фото з відкритих джерел

Кирило Буданов у соціальних мережах прокоментував переговори в Женеві, які закінчилися 18 лютого.

"Черговий раунд перемовин у Женеві завершено. Розмова була непростою, але важливою. Разом з командою готуємось до продовження – вже найближчим часом. Вистоїмо!", — написав Буданов та опублікував фото з українською делегацією.

Інших деталей керівник Офісу президента щодо переговорів не повідомляв.

Українська делегація на переговорах у Женеві

За словами президента Володимир Зеленський, військовий блок консультацій продемонстрував певний прогрес. Зокрема, сторони обговорили механізми моніторингу можливого припинення вогню за участі американської сторони. Глава держави назвав це "конструктивним сигналом". Водночас політична частина переговорів, включно з питаннями територій і контролю над Запорізькою АЕС, залишається складною. Зеленський визнав, що тут позиції України та РФ суттєво різняться.

Представник РФ Володимир Мединський охарактеризував зустріч як "важку, але ділову" і анонсував новий раунд найближчим часом. Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив про "значний прогрес" у зближенні позицій. Проте, журналіст Барак Равід із посиланням на джерела повідомив, що політичний трек фактично зайшов у глухий кут.

