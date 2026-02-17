logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

51.16

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією На що сподівається Путін: коли Кремль реально буде готовий до переговорів для закінчення війни
commentss НОВИНИ Всі новини

На що сподівається Путін: коли Кремль реально буде готовий до переговорів для закінчення війни

Чому Кремль робить ставку на обстріли перед переговорами та що може змусити Путіна піти на реальний мир.

17 лютого 2026, 13:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Напередодні нового раунду переговорів у Женеві Росія завдала масованого удару по Україні, застосувавши десятки дронів і ракет. Генерал армії та колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розцінив такий крок Кремля як сигнал, що Москва намагається посилити позиції перед дипломатичними контактами.

На що сподівається Путін: коли Кремль реально буде готовий до переговорів для закінчення війни

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Микола Маломуж вважає, що ставка російського диктатора Володимира Путіна залишається незмінною і полягає у тиску на Україну через терор. За його словами, Кремль розраховує, що зимові обстріли критичної інфраструктури та цивільних об’єктів змусять українське суспільство вимагати від влади будь-якої угоди про припинення війни.

"Путін не вважає, що не досягнув результату, а й далі думає, що терором може досягнути своїх цілей. Це він демонструє і Трампу, який постійно говорить про жертви у війні, мовляв, тому треба все закінчувати. Тиск на нас йде з різних сторін", – вважає Маломуж. 

Попри це, на думку генерала, змінити розрахунок Кремля може лише поєднання двох факторів, а саме потужною військовою допомогою Україні та системним економічним й енергетичним тиском на Росію. За його словами, якщо Москва втратить перспективу успіху на фронті та зіткнеться з посиленням санкцій, тоді переговори можуть стати не тактичним маневром, а реальною необхідністю для Путіна.

"Ми можемо вийти на модель миру. Військова підтримка України, економічний та енергетичний тиск на Росію – це фактори програшу Путіна. Тоді він піде на реальні переговори", – сказав Маломуж.

Генерал вказує, що Київ має й надалі переконувати партнерів, що саме Росія блокує шлях до миру, продовжуючи атаки й ядерні погрози. Як наслідок, Маломуж стверджує, що лише за умов стратегічного послаблення Кремля можливий перехід від ультиматумів до справжнього діалогу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія може піти на "поступки" на переговорах.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський висунув Трампу умови для закінчення війни в Україні.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://24tv.ua/obstril-1702-vpline-vin-peregovori-zhenevi-chogo-chekati-novini_n3011112
Теги:

Новини

Всі новини