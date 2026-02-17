На що сподівається Путін: коли Кремль реально буде готовий до переговорів для закінчення війни

Напередодні нового раунду переговорів у Женеві Росія завдала масованого удару по Україні, застосувавши десятки дронів і ракет. Генерал армії та колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розцінив такий крок Кремля як сигнал, що Москва намагається посилити позиції перед дипломатичними контактами.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Микола Маломуж вважає, що ставка російського диктатора Володимира Путіна залишається незмінною і полягає у тиску на Україну через терор. За його словами, Кремль розраховує, що зимові обстріли критичної інфраструктури та цивільних об’єктів змусять українське суспільство вимагати від влади будь-якої угоди про припинення війни.

"Путін не вважає, що не досягнув результату, а й далі думає, що терором може досягнути своїх цілей. Це він демонструє і Трампу, який постійно говорить про жертви у війні, мовляв, тому треба все закінчувати. Тиск на нас йде з різних сторін", – вважає Маломуж.

Попри це, на думку генерала, змінити розрахунок Кремля може лише поєднання двох факторів, а саме потужною військовою допомогою Україні та системним економічним й енергетичним тиском на Росію. За його словами, якщо Москва втратить перспективу успіху на фронті та зіткнеться з посиленням санкцій, тоді переговори можуть стати не тактичним маневром, а реальною необхідністю для Путіна.

"Ми можемо вийти на модель миру. Військова підтримка України, економічний та енергетичний тиск на Росію – це фактори програшу Путіна. Тоді він піде на реальні переговори", – сказав Маломуж.

Генерал вказує, що Київ має й надалі переконувати партнерів, що саме Росія блокує шлях до миру, продовжуючи атаки й ядерні погрози. Як наслідок, Маломуж стверджує, що лише за умов стратегічного послаблення Кремля можливий перехід від ультиматумів до справжнього діалогу.

