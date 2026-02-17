logo

На что надеется Путин: когда Кремль будет реально готов к переговорам для окончания войны
НОВОСТИ

На что надеется Путин: когда Кремль будет реально готов к переговорам для окончания войны

Почему Кремль делает ставку на обстрелы перед переговорами и что может заставить Путина пойти на реальный мир.

17 февраля 2026, 13:30
Автор:
avatar

Slava Kot

В преддверии нового раунда переговоров в Женеве Россия нанесла массированный удар по Украине, применив десятки дронов и ракет. Генерал армии и бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж расценил такой шаг Кремля как сигнал, что Москва пытается усилить позиции перед дипломатическими контактами.

На что надеется Путин: когда Кремль будет реально готов к переговорам для окончания войны

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Николай Маломуж считает, что ставка российского диктатора Владимира Путина остается неизменной и заключается в давлении на Украину через террор. По его словам, Кремль рассчитывает, что зимние обстрелы критической инфраструктуры и гражданских объектов заставят украинское общество потребовать от властей любого соглашения о прекращении войны.

"Путин не считает, что не добился результата, но и дальше думает, что террором может достичь своих целей. Это он демонстрирует и Трампу, который постоянно говорит о жертвах в войне, мол, поэтому надо все заканчивать. Давление на нас идет с разных сторон", — считает Маломуж.

Несмотря на это, по мнению генерала, изменить расчет Кремля может только сочетание двух факторов, а именно мощной военной помощью Украины и системного экономического и энергетического давления на Россию. По его словам, если Москва потеряет перспективу успеха на фронте и столкнется с ужесточением санкций, тогда переговоры могут оказаться не тактическим маневром, а реальной необходимостью для Путина.

"Мы можем выйти на модель мира. Военная поддержка Украины, экономическое и энергетическое давление на Россию – это факторы проигрыша Путина. Тогда он пойдет на реальные переговоры", – сказал Маломуж.

Генерал указывает, что Киев должен и дальше убеждать партнеров, что именно Россия блокирует путь к миру, продолжая атаки и ядерные угрозы. Как следствие, Маломуж утверждает, что только при стратегическом ослаблении Кремля возможен переход от ультиматумов к настоящему диалогу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия может пойти на "уступки" на переговорах.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский выдвинул Трампу условия для окончания войны в Украине.



