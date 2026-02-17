На что надеется Путин: когда Кремль будет реально готов к переговорам для окончания войны

В преддверии нового раунда переговоров в Женеве Россия нанесла массированный удар по Украине, применив десятки дронов и ракет. Генерал армии и бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж расценил такой шаг Кремля как сигнал, что Москва пытается усилить позиции перед дипломатическими контактами.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Николай Маломуж считает, что ставка российского диктатора Владимира Путина остается неизменной и заключается в давлении на Украину через террор. По его словам, Кремль рассчитывает, что зимние обстрелы критической инфраструктуры и гражданских объектов заставят украинское общество потребовать от властей любого соглашения о прекращении войны.

"Путин не считает, что не добился результата, но и дальше думает, что террором может достичь своих целей. Это он демонстрирует и Трампу, который постоянно говорит о жертвах в войне, мол, поэтому надо все заканчивать. Давление на нас идет с разных сторон", — считает Маломуж.

Несмотря на это, по мнению генерала, изменить расчет Кремля может только сочетание двух факторов, а именно мощной военной помощью Украины и системного экономического и энергетического давления на Россию. По его словам, если Москва потеряет перспективу успеха на фронте и столкнется с ужесточением санкций, тогда переговоры могут оказаться не тактическим маневром, а реальной необходимостью для Путина.

"Мы можем выйти на модель мира. Военная поддержка Украины, экономическое и энергетическое давление на Россию – это факторы проигрыша Путина. Тогда он пойдет на реальные переговоры", – сказал Маломуж.

Генерал указывает, что Киев должен и дальше убеждать партнеров, что именно Россия блокирует путь к миру, продолжая атаки и ядерные угрозы. Как следствие, Маломуж утверждает, что только при стратегическом ослаблении Кремля возможен переход от ультиматумов к настоящему диалогу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия может пойти на "уступки" на переговорах.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский выдвинул Трампу условия для окончания войны в Украине.